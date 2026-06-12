Canada-Bosnia, ecco la regola dei 5 secondi ai Mondiali: cosa dice il regolamento

La regola dei 5 secondi dalla teoria alla pratica: l’abbiamo vista applicata durante il match tra Canada e Bosnia, ecco come funziona

Un conto alla rovescia con le dita, poi il fischio che cambia la storia. Al 56esimo minuto di Canada-Bosnia, l’arbitro argentino Facundo Tello scrive una pagina comunque importante per il calcio e i Mondiali 2026, diventando il primo direttore di gara a applicare la nuova regola IFAB contro le perdite di tempo sulle rimesse laterali.

Kolasinac, con la Bosnia in vantaggio per 1-0, indugia a bordo campo per battere una rimessa laterale. Tello non aspetta: alza la mano e inizia il countdown visivo, mostrando con le dita i secondi che scorrono.

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Il bosniaco non rimette in gioco il pallone e l’arbitro, fedele al protocollo delle “Laws of The Game 2026-2027”, revoca la rimessa e la assegna al Canada. Esattamente come prospettato negli scorsi mesi.

Tutti a bocca aperta per la regola dei 5 secondi

Ancora c’è un’evidente disabitudine e infatti non è mancata la sorpresa per il cambio di rimessa. Si tratta di una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta, ma ineccepibile dal punto di vista regolamentare.

La norma, pensata per limitare o annullare le perdite di tempo, prevede esattamente questo: se una squadra ritarda volontariamente una rimessa o un calcio di rinvio perde il possesso a favore degli avversari (o concede un corner nel caso del rinvio del portiere).

La gara finirà 1-1, ma quel minuto resterà nei libri di storia del calcio. Nell’altra partita del giorno, invece, la Corea del Sud ha battuto la Repubblica Ceca con il risultato di 2-1.