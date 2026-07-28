Mondiali di scherma, Italia campione nel fioretto maschile: rimonta epica contro Hong Kong

Gli azzurri recuperano otto stoccate di svantaggio e vincono la finale 45-44. Decisivo Guillaume Bianchi nell’ultimo assalto: confermato il titolo conquistato a Tbilisi nel 2025.

L’Italia è ancora campione del mondo nel fioretto maschile a squadre. Gli azzurri hanno battuto Hong Kong per 45-44 al termine di una finale incredibile, completando una rimonta da otto stoccate di svantaggio.

Sotto 30-38, la squadra italiana è riuscita a ribaltare completamente l’assalto grazie alle prove di Filippo Macchi, Tommaso Marini e di uno straordinario Guillaume Bianchi, autore della stoccata decisiva.

La rimonta dal 30-38

La finale sembrava essersi messa nel peggiore dei modi per l’Italia. Hong Kong aveva costruito un vantaggio importante, portandosi avanti 38-30 e avvicinandosi al titolo mondiale.

Gli azzurri non hanno però smesso di crederci. Macchi, Marini e Bianchi hanno progressivamente ridotto il distacco, riportando la squadra in corsa nelle ultime frazioni dell’incontro.

La rimonta si è completata sul 44-44, con il titolo affidato a un’unica e decisiva stoccata.

Bianchi firma il punto del 45-44

A regalare l’oro all’Italia è stato Guillaume Bianchi. Sul punteggio di parità, l’azzurro ha trovato il contrattacco vincente che ha fissato il risultato sul 45-44.

Una stoccata che ha completato una prestazione eccezionale e permesso all’Italia di confermarsi sul tetto del mondo.

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Secondo titolo mondiale consecutivo

Gli azzurri difendono così il titolo conquistato ai Mondiali di Tbilisi 2025 e ottengono il secondo oro consecutivo nella prova a squadre di fioretto maschile.

Per l’Italia si tratta inoltre del secondo titolo conquistato in questa edizione della rassegna iridata, dopo quello ottenuto da Martina Favaretto nella prova individuale di fioretto femminile.

Italia sempre più in alto nel medagliere

La vittoria contro Hong Kong rafforza ulteriormente il bilancio dell’Italscherma nel Mondiale.

La squadra di fioretto maschile si presentava alla competizione da campione in carica e ha confermato il titolo al termine di una finale sofferta, decisa soltanto all’ultima stoccata.

Il risultato della finale

Italia-Hong Kong 45-44