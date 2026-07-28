Nazionale, Mancini è il nuovo ct: Ranieri direttore tecnico e presidente del Club Italia

Giovanni Malagò ufficializza le scelte dopo il Consiglio federale della FIGC. I due saranno presentati domani alle ore 18. Il presidente federale si assume la responsabilità di aver fermato la candidatura di Andrea Pirlo.

Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. Al suo fianco ci sarà Claudio Ranieri, nominato direttore tecnico e presidente del Club Italia.

Le scelte sono state ufficializzate da Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale della FIGC. Mancini e Ranieri saranno presentati domani alle ore 18.

Malagò: “Il tempo stringeva, Mancini era la persona giusta”

Il presidente federale ha spiegato le ragioni che lo hanno portato a puntare su Mancini per la guida tecnica degli azzurri.

«Il tempo stringeva e ho ritenuto che la persona giusta come ct dovesse essere Roberto Mancini», ha dichiarato Malagò, confermando la scelta anticipata dall’ANSA.

Il nuovo commissario tecnico sarà affiancato da Claudio Ranieri, individuato come figura con cui condividere le decisioni riguardanti la Nazionale e l’intera struttura del Club Italia.

Ranieri direttore tecnico e presidente del Club Italia

Malagò ha spiegato di aver cercato una figura autorevole che potesse partecipare direttamente alla scelta dell’allenatore e assumere la responsabilità della direzione tecnica.

«Mi serviva una persona con cui condividere la scelta del ct, perché laddove non ci fosse stata, il mio ragionamento lasciava il tempo che trovava. Serviva una persona che diventasse direttore tecnico e presidente del Club Italia».

La scelta è ricaduta su Claudio Ranieri, che ha garantito la propria disponibilità al presidente federale.

«Questa persona, con la quale sono state condivise queste scelte, è Claudio Ranieri, che da pochi minuti ha garantito al sottoscritto il suo impegno e sta arrivando dalla Calabria», ha aggiunto Malagò.

Il retroscena su Andrea Pirlo

Il presidente della FIGC è tornato anche sulla candidatura di Andrea Pirlo, inizialmente individuato per il ruolo di commissario tecnico.

«Su Pirlo si era trovato un accordo, poi l’evoluzione ha portato il sottoscritto a non approvare più questa candidatura. È una valutazione di opportunità», ha spiegato.

Malagò si è assunto personalmente la responsabilità di aver interrotto l’iter, facendo riferimento al contratto che legava Pirlo a una società russa della quale era testimonial.

«Avrebbe rescisso il contratto con questa società, però per tutta una serie di motivi e opportunità non me la sono sentita. Né io né, sembra, il direttore tecnico sapevamo del contratto russo».

La separazione con Paolo Maldini

Durante la conferenza stampa Malagò ha affrontato anche il passo indietro di Paolo Maldini dall’incarico di direttore tecnico della Nazionale.

Il presidente federale ha parlato di una separazione maturata senza contrasti: «Con Maldini c’è stata una separazione senza polemiche».

Il nuovo organigramma del Club Italia sarà dunque guidato da Ranieri, mentre a Mancini sarà affidata la conduzione tecnica della Nazionale.

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Presentazione domani alle ore 18

Roberto Mancini e Claudio Ranieri saranno presentati ufficialmente domani alle ore 18.

Malagò non ha voluto rendere pubbliche le cifre dei rispettivi contratti, ma ha sottolineato l’atteggiamento tenuto dai due nel corso delle trattative.

«È positiva la disponibilità economica di Mancini e Ranieri, una volta seduti al tavolo», ha affermato il presidente della FIGC.

Abete: “Mancini è un tecnico di qualità”

La scelta di Mancini è stata commentata anche dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete.

«Mancini è la scelta di un tecnico di qualità, fatta dal presidente e penso in sintonia con il direttore tecnico», ha dichiarato al termine del Consiglio federale.

Abete ha sottolineato come l’indicazione sia stata comunicata direttamente da Malagò e ha ricordato il successo ottenuto da Mancini alla guida della Nazionale.

«L’indicazione è stata chiara, la scelta individuata e comunicata da Malagò. Non c’erano altre opzioni. Parliamo di un tecnico che ha vinto l’Europeo con la Nazionale».