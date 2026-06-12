Buona la prima per la Corea del Sud al Mondiale: battuta in rimonta la Repubblica Ceca

La Corea del Sud parte con il piede giusto ai Mondiali 2026 e supera in rimonta la Repubblica Ceca per 2-1 in quel di Guadalajara. Dopo il successo del Messico sul Sud Africa nella gara inaugurale, anche la selezione asiatica sale a 3 punti e aggancia i padroni di casa in vetta alla classifica del gruppo A.

Primo tempo bloccato, poi Krejci illude i cechi

La partita si accende soltanto nella ripresa, dopo un primo tempo povero di occasioni e senza grandi emozioni. A sbloccare il risultato è la Repubblica Ceca al 59′, con Krejci bravo a trovare il vantaggio sugli sviluppi di una rimessa laterale battuta da Coufal.

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Un gol che sembra poter indirizzare la gara, ma che in realtà sveglia la Corea del Sud, che aumenta i giri del motore riuscendo a ribaltare l’inerzia del match nel giro di pochi minuti.

Hwang In-Beom guida la rimonta coreana

Il pareggio arriva al 67esimo, quando Hwang In-Beom, centrocampista del Feyenoord, firma l’1-1 su assist di Lee Kang-In. La Cechia prova a reagire al 77 ma vede annullarsi un gol di Soucek per fuorigioco.

Nel finale, però, è ancora la Corea a colpire: cross dello stesso Hwang In-Beom e rete decisiva del subentrato Oh Hyeon-Gyu, che completa il sorpasso. Ora entrambe le squadra avranno una settimana di pausa prima della seconda giornata del girone.