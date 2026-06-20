Brasile e Marocco trovano due vittorie pesanti: disastro Turchia, Montella verso l’addio

La spedizione americana della Turchia di Montella è un autentico disastro: il Brasile si riscatta dopo un esordio poco convincente, bene il Marocco

Il Mondiale in America ha portato emozioni, sorprese e qualche conferma nella notte italiana. La fase a gironi entra nel vivo e ci sono già verdetti importanti in ottica qualificazione. Il Marocco ipoteca il passaggio del turno nel gruppo C superando la Scozia per 1-0 grazie al gol lampo di Ismael Saibari, arrivato appena al secondo minuto di gioco.

I nordafricani si consolidano così al secondo posto alle spalle di un Brasile che, finalmente, ha ingranato la marcia.

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Carlo Ancelotti travolge Haiti con un perentorio 3-0, firmando la prima vittoria nel torneo: decisiva la doppietta di Matheus Cunha, abile a sbloccare il risultato al 24′ e raddoppiare al 36′ con una splendida rete all’incrocio, prima del sigillo di Vinicius Jr. nel recupero.

Disastro della Turchia ai Mondiali: due sconfitte su due

Nel girone D, invece, sorride al Paraguay la sfida contro la Turchia di Vincenzo Montella. I sudamericani, passati in vantaggio con Galarza dopo soli due minuti, hanno dovuto gestire l’intera ripresa in inferiorità numerica per l’espulsione di Almiron, riuscendo comunque a difendere l’1-0 finale.

Per l’ex Roma è un autentico disastro, dato che la Turchia era partita con ben altre ambizioni e, invece, porta a casa una delusione cocente. I riflettori della giornata di oggi, sabato 20 giugno, sono ora puntati sui gironi E ed F.

Il programma prevede sfide di assoluto prestigio, a cominciare dal match tra la Germania e la Costa d’Avorio. Spazio anche al big match tra Olanda e Svezia, mentre chiude il turno Ecuador-Curaçao, partita fondamentale per le speranze di qualificazione.