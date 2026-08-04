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Nuoto

Europei nuoto artistico, Italia di bronzo nel tecnico a squadre: dodicesima medaglia azzurra

Franz Monaco
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Foto di Giorgio Scala / DBM

Le azzurre totalizzano 284.6725 punti e precedono la Francia. Oro agli Atleti Neutrali B davanti alla Spagna.

L’Italia conquista la medaglia di bronzo nel tecnico a squadre agli Europei di nuoto artistico in corso a Parigi.

La formazione azzurra ha chiuso la gara con 284.6725 punti, assicurandosi il terzo posto davanti alla Francia, quarta con 276.4857.

Le azzurre sul podio a Parigi

La squadra italiana era composta da:

  • Beatrice Andina;
  • Valentina Bisi;
  • Beatrice Esegio;
  • Marta Iacoacci;
  • Alessia Macchi;
  • Sofia Mastroianni;
  • Susanna Pedotti;
  • Giulia Vernice.

Le azzurre hanno preceduto la formazione francese di oltre otto punti, conquistando così un altro podio nella rassegna continentale.

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Oro agli Atleti Neutrali B

Il titolo europeo è stato vinto dagli Atleti Neutrali B, unica squadra capace di superare quota 300 punti con un totale di 303.2467.

La medaglia d’argento è andata alla Spagna, seconda con 296.4299 punti.

Il podio del tecnico a squadre

  1. Atleti Neutrali B, 303.2467 punti;
  2. Spagna, 296.4299 punti;
  3. Italia, 284.6725 punti.

La Francia ha terminato la prova al quarto posto con 276.4857 punti.

Dodicesima medaglia per l’Italia

Il bronzo ottenuto nel tecnico a squadre rappresenta la dodicesima medaglia conquistata dall’Italia agli Europei di Parigi.

La squadra azzurra arricchisce così ulteriormente il proprio bilancio nella rassegna continentale disputata nella capitale francese.

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