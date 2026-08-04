Europei nuoto artistico, Italia di bronzo nel tecnico a squadre: dodicesima medaglia azzurra

Le azzurre totalizzano 284.6725 punti e precedono la Francia. Oro agli Atleti Neutrali B davanti alla Spagna.
L’Italia conquista la medaglia di bronzo nel tecnico a squadre agli Europei di nuoto artistico in corso a Parigi.
La formazione azzurra ha chiuso la gara con 284.6725 punti, assicurandosi il terzo posto davanti alla Francia, quarta con 276.4857.
Le azzurre sul podio a Parigi
La squadra italiana era composta da:
- Beatrice Andina;
- Valentina Bisi;
- Beatrice Esegio;
- Marta Iacoacci;
- Alessia Macchi;
- Sofia Mastroianni;
- Susanna Pedotti;
- Giulia Vernice.
Le azzurre hanno preceduto la formazione francese di oltre otto punti, conquistando così un altro podio nella rassegna continentale.
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Oro agli Atleti Neutrali B
Il titolo europeo è stato vinto dagli Atleti Neutrali B, unica squadra capace di superare quota 300 punti con un totale di 303.2467.
La medaglia d’argento è andata alla Spagna, seconda con 296.4299 punti.
Il podio del tecnico a squadre
- Atleti Neutrali B, 303.2467 punti;
- Spagna, 296.4299 punti;
- Italia, 284.6725 punti.
La Francia ha terminato la prova al quarto posto con 276.4857 punti.
Dodicesima medaglia per l’Italia
Il bronzo ottenuto nel tecnico a squadre rappresenta la dodicesima medaglia conquistata dall’Italia agli Europei di Parigi.
La squadra azzurra arricchisce così ulteriormente il proprio bilancio nella rassegna continentale disputata nella capitale francese.