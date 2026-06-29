Brasile da brividi: Martinelli piega il Giappone al 95’ e manda Ancelotti agli ottavi

Il Brasile soffre, va sotto, rischia grosso, ma alla fine trova la giocata che vale la qualificazione. La squadra di Carlo Ancelotti ha battuto il Giappone per 2-1, conquistando l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale 2026. Decisivo il gol di Gabriel Martinelli in pieno recupero, dopo il vantaggio iniziale firmato da Sano e il pareggio di Casemiro.
Sano illude il Giappone, Casemiro rimette in piedi il Brasile
La partita si complica per la Seleçao al 29′, quando Sano recupera palla a centrocampo, parte verso l’area brasiliana e batte Alisson con un diagonale preciso dal limite. Un gol pesante, che dà fiducia al Giappone e costringe il Brasile a rincorrere.
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Nella ripresa, però, i verdeoro alzano il ritmo. Dopo una mischia clamorosa davanti alla porta giapponese, il pareggio arriva al 65′: cross di Gabriel, inserimento perfetto di Casemiro e colpo di testa vincente per l’1-1.
Martinelli decide tutto nel recupero
Quando la gara sembrava oramai destinata ai supplementari, il Brasile trova il colpo da grande squadra. Al 95′, Bruno Guimaraes pesca in area Gabriel Martinelli, bravo a girarsi nello stretto e a battere Suzuki per il definitivo 2-1.
Una rete pesantissima, che spegne il sogno del Giappone dopo una prestazione di grande personalità e porta il Brasile agli ottavi. Non una vittoria brillante, ma di quelle che pesano, anche perché nei Mondiali, speso, conta sopravvivere prima ancora che convincere.