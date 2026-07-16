Mondiali 2026, Argentina-Spagna in finale: data, orario e dove vederla in tv

L’Albiceleste sfiderà le Furie Rosse domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York. Calcio d’inizio alle 21 ora italiana, diretta in chiaro su Rai 1 e su DAZN.

Sarà Argentina-Spagna la finale dei Mondiali 2026. L’Albiceleste ha conquistato l’ultimo atto della rassegna iridata battendo l’Inghilterra 2-1 in rimonta nella semifinale giocata ieri, mercoledì 15 luglio.

Dall’altra parte ci sarà la Spagna, capace di superare la Francia con il risultato di 2-0 e di garantirsi così la sfida per il titolo mondiale.

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Argentina-Spagna, finale dei Mondiali 2026

L’Argentina di Messi torna in finale dei Mondiali quattro anni dopo il trionfo in Qatar, quando riuscì a battere proprio la Francia ai calci di rigore.

La Spagna, invece, arriva all’ultimo atto dopo aver eliminato la Nazionale transalpina, confermandosi tra le grandi protagoniste del torneo disputato tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Quando si gioca Argentina-Spagna

La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna è in programma domenica 19 luglio.

La partita si giocherà al MetLife Stadium di New York. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 21 italiane.

Argentina-Spagna, dove vederla in tv e streaming

La finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna sarà trasmessa in diretta tv anche in chiaro su Rai 1.

La partita sarà visibile anche su DAZN. Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire Argentina-Spagna su RaiPlay e sull’app di DAZN.

Il programma della finale

Domenica 19 luglio

Ore 21.00

Argentina-Spagna

Finale Mondiali 2026

Stadio MetLife, New York

Diretta tv: Rai 1, DAZN

Streaming: RaiPlay, app DAZN