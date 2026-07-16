Atletica, Europei U18 Rieti 2026: day 1 live, Angelini in semifinale negli 800

Prima giornata allo stadio Guidobaldi con 26 azzurri in gara. Lazouzi centra la finale nei 2000 siepi, Angelini ripescato per la semifinale degli 800. Diretta su Eurovision Sport al mattino e RaiSport nel pomeriggio.

Al via gli Europei Under 18 di atletica leggera allo stadio Raul Guidobaldi di Rieti. Nella prima giornata, giovedì 16 luglio, sono 26 gli azzurri impegnati tra batterie, qualificazioni e prove multiple.

Il programma del day 1 si può seguire in diretta streaming su Eurovision Sport per la sessione mattutina e su RaiSport nel pomeriggio.

800 metri maschili, Angelini in semifinale

Arriva la qualificazione alla semifinale degli 800 metri maschili per Flavio Federico Angelini.

L’azzurro dell’Atletica Levante, al primo anno di categoria, ha chiuso quinto nella terza delle quattro batterie in programma con il tempo di 1:52.30. La prova è stata vinta dal turco Emre Çinaragaç in 1:51.56.

Angelini è stato ripescato con il quinto miglior tempo, avendo corso nella batteria più veloce. Il regolamento prevedeva l’accesso in semifinale per i primi tre di ogni batteria più i quattro migliori tempi.

Niente semifinale invece per Tommaso Da Riva, della Vittorio Atletica Asd Aps, quinto nella sua batteria in 1:53.92. L’azzurro ha guadagnato una posizione nel rettilineo finale, ma è rimasto fuori con il secondo miglior tempo tra gli esclusi. La sua batteria, dal ritmo lento, è stata vinta dal britannico Charlie Chambers, leader europeo stagionale, in 1:53.39.

La semifinale degli 800 metri maschili è in programma domani alle ore 19.

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2000 siepi femminili, Lazouzi subito in finale

Buona prova per Yasmine Lazouzi nei 2000 siepi femminili.

L’atleta dell’Atl. Mondovì-Acqua S. Bernardo, iscritta con il secondo miglior tempo nelle liste europee dell’anno, ha gestito la propria batteria centrando la qualificazione alla finale.

Lazouzi ha chiuso al terzo posto in 6:50.65, allargandosi in corsia esterna nel rettilineo finale per garantirsi una posizione utile. Davanti a lei la belga Léonie Henderieckx, prima in 6:50.41, e la ceca Markéta Radvanová, seconda in 6:50.53.

La finale dei 2000 siepi femminili è prevista sabato 18 luglio alle ore 10.15.

Nella seconda batteria non ha concluso la gara la britannica Evelyn Wildam, capofila europea della stagione.

Heptathlon, Launonen la più veloce nei 100 ostacoli

Si è conclusa la prima prova dell’heptathlon femminile, i 100 metri ostacoli.

La più veloce è stata la finlandese Alisa Launonen, capolista europea stagionale, che ha vinto la propria serie in 13.33 con vento +1.0.

Personale per le altre due atlete più rapide della prima gara: la tedesca Svea Funck, seconda in 13.43, e la polacca Aleksandra Kondratowicz, terza in 13.58.

Martello femminile, Corazza settima nel gruppo A

Nel martello femminile Marta Corazza ha chiuso settima nel gruppo A di qualificazione.

L’atleta dell’Atletica Malignani Libertas Udine ha ottenuto la miglior misura di 60,96 metri, dopo un nullo al primo lancio e un 55,77 al secondo tentativo.

Cinque atlete del gruppo A hanno raggiunto la misura di accesso diretto alla finale, fissata a 63,50. La migliore è stata l’ucraina Milaniia Kokhan, sorella del bronzo olimpico Mykhaylo Kokhan, con il personale di 68,05.

Nel gruppo B è attesa in pedana Veronica Peroni del Cus Pro Patria Milano. Accederanno alla finale le prime dodici della classifica combinata tra i due gruppi.

Europei U18 Rieti, dove vederli in tv e streaming

Il programma pomeridiano degli Europei Under 18 di Rieti sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport.

Questi gli orari della programmazione:

Giovedì: 15.55-20.10

Venerdì: 16.00-20.40

Sabato: 17.00-20.40, con diretta streaming su RaiPlay Sport 1 dalle 15.40

Domenica: 15.55-19.40

Le sessioni mattutine saranno disponibili in diretta streaming su Eurovision Sport.