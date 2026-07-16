Basket 3×3, NBT Napoli: le squadre finaliste Under alla Rotonda Diaz, finali su Sportface TV

Sabato 18 luglio al Piazzale Diaz si disputano le fasi finali del 3×3 del Comitato Regionale Campania per Under 14, Under 16 e Under 18. Formula con due gironi da quattro squadre, semifinali incrociate e finali per il podio.
Si avvicina un nuovo appuntamento con l’NBT 3×3 2026, l’Urban Basketball Festival in programma sabato 18 e domenica 19 luglio alla Rotonda Armando Diaz, sul lungomare di Napoli.
Sabato 18 luglio, al Piazzale Diaz, si disputeranno le fasi finali del 3×3 del Comitato Regionale Campania, con le categorie Under 14, Under 16 e Under 18 pronte a contendersi il titolo regionale nell’ambito dell’evento inserito nel Circuito Élite Estathé 3×3 Italia della FIP.
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NBT 3×3 Napoli, finali Under al Piazzale Diaz
Tutti gli atleti dovranno presentarsi con documento di riconoscimento.
Le liste degli atleti sono già in possesso del Comitato. I componenti delle squadre finaliste non potranno essere sostituiti con altri atleti e dovranno essere muniti di canotte uguali di doppio colore.
Le finali dell’evento saranno trasmesse anche su Sportface TV, partner media dell’appuntamento napoletano.
La formula delle finali
La formula prevede due gironi da quattro squadre.
Si qualificheranno alla fase successiva la prima e la seconda classificata di ogni girone.
Le semifinali saranno incrociate:
1ª Girone A contro 2ª Girone B
1ª Girone B contro 2ª Girone A
Le vincenti accederanno alla finale per il 1° e 2° posto, mentre le perdenti giocheranno la finale per il 3° e 4° posto.
Under 14, riconoscimento alle 9.30 e gare dalle 10
Per la categoria Under 14 il riconoscimento è previsto alle ore 9.30, con inizio gare alle ore 10.
Le squadre finaliste:
Sant’Antimo Rosso
Napoli Basket A
Scandone Avellino
Audax
Academy Scafati
Cross and Dorm
Napoli Basket B
Avellino Basket 1
Under 16, riconoscimento alle 10.30 e gare dalle 11
Per la categoria Under 16 il riconoscimento è fissato alle ore 10.30, con inizio gare alle ore 11.
Le squadre finaliste:
Avellino Basket 1
Napoli Basket A
Fortitudo
JuveCaserta
M&B White
Avellino Basket 4
Casertana
I Cambio Marca
Under 18, riconoscimento alle 11.30 e gare dalle 12
Per la categoria Under 18 il riconoscimento è previsto alle ore 11.30, con inizio gare alle ore 12.
Le squadre finaliste:
Avellino Basket 1
Napoli Basket C
Napoli Basket A
Mocos
Napoli Basket B
Avellino Basket 3
Paris Saint Cesinali
JuveCaserta 2001
Un weekend di basket 3×3 sul lungomare di Napoli
L’NBT 3×3 2026 porterà alla Rotonda Diaz atleti, appassionati e pubblico per due giornate dedicate al basket urbano, allo spettacolo e all’intrattenimento.
L’evento, inserito nella programmazione di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, conferma il ruolo del capoluogo campano tra le città di riferimento per il basket outdoor e per la crescita del movimento 3×3.
Informazioni utili
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile 3×3 Campania, Francesco Casolaro.
Email: 3X3@CAMPANIA.FIP.IT
Telefono: 3338964229