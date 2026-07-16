Rugby, Quesada squalificato due giornate da World Rugby: la FIR farà appello

Il ct dell’Italrugby è stato sanzionato per le dichiarazioni rilasciate dopo Nuova Zelanda-Italia a Wellington. Nel mirino le critiche all’arbitro Luc Ramos e al calendario del Nations Championship.

Gonzalo Quesada è stato squalificato per due giornate da World Rugby. Il commissario tecnico dell’Italrugby è stato sanzionato dopo le dichiarazioni rilasciate al termine della sfida persa dagli Azzurri contro la Nuova Zelanda a Wellington.

La Federazione Italiana Rugby ha preso atto della decisione e ha annunciato che presenterà appello.

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Quesada squalificato dopo Nuova Zelanda-Italia

La sanzione arriva dopo le parole pronunciate da Quesada in un’intervista tv successiva alla sconfitta dell’Italia per 47-17 contro gli All Blacks.

Il tecnico argentino aveva criticato la direzione dell’arbitro francese Luc Ramos, definendolo “pessimo”, e aveva espresso forti perplessità anche sul calendario del Nations Championship.

Le critiche al calendario del Nations Championship

Quesada aveva puntato il dito anche contro la gestione degli impegni ravvicinati dell’Italia.

Gli Azzurri hanno iniziato il percorso nel Nations Championship a Tokyo, con la sconfitta per 27-10 contro il Giappone, poi si sono spostati a Wellington per affrontare la Nuova Zelanda e in questa settimana sono attesi a Perth, via Auckland, per la sfida contro l’Australia.

Italia verso l’Australia, ma senza Quesada se la squalifica sarà confermata

Il commissario tecnico avrebbe dovuto guidare l’Italia nella partita contro l’Australia, in programma sabato a Perth.

La squalifica di due giornate, se confermata, lo terrebbe lontano dalla gestione diretta della squadra nelle prossime partite.

La FIR ricorrerà in appello

La Federazione Italiana Rugby ha comunicato di aver preso atto della decisione di World Rugby di sospendere Gonzalo Quesada per due partite.

La sanzione riguarda le dichiarazioni rilasciate dal ct al termine di Nuova Zelanda-Italia, disputata sabato 11 luglio a Wellington.

La FIR ha però annunciato la propria intenzione di ricorrere in appello contro la decisione.