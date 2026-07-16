Nations League Volley, l’Italia batte il Belgio e spera nelle Finals: la classifica

L’Italia del volley si rialza dopo l’ultima sconfitta in Nations League e torna a sperare nelle Finals: battuto il Belgio

L’Italia maschile di volley ritrova il sorriso, la vittoria e rilancia le proprie ambizioni nella Volleyball Nations League. Gli azzurri hanno travolto il Belgio con un perentorio 3-0 (25-20, 25-22, 25-22), cancellando in fretta l’amara battuta d’arresto al tie-break contro il Giappone rimediata nella giornata precedente. Una reazione di carattere che riaccende i sogni di qualificazione per le Finals.

Protagonista assoluto del riscatto azzurro è stato il centrale Pardo Mati, in campo fin dal primo minuto e miglior marcatore della sfida con 13 punti, conditi da tre muri solidissimi.

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Il giovane talento, già rivelazione nella prima settimana di competizione e reduce dagli Europei U22, conferma di essere una pedina fondamentale per il presente e il futuro della nazionale.

Ottima Italia contro il Belgio in Nations League

Di grande impatto anche il rientro dell’opposto Yuri Romanò, alla sua prima partita stagionale con la maglia azzurra dopo aver raggiunto il gruppo in questa trasferta giapponese. Romanò ha messo a segno 12 punti, facendo la differenza nei momenti chiave e portando quella potenza in attacco di cui la squadra aveva bisogno.

Con questa vittoria, l’Italia dimostra di avere profondità di rosa e reattività mentale, ingredienti indispensabili per affrontare il rush finale del torneo. La rincorsa verso le Finals è ufficialmente riaperta, e gli azzurri hanno appena mandato un segnale chiaro agli avversari: la squadra c’è, e vuole dire la sua fino all’ultimo punto.

Ora l’Italia è al quinto posto con sei vittorie e può rilanciare di diritto le sue piene ambizioni di arrivare tra le prime e giocarsi tutto nelle Final Eight.