Tiro a volo, Mondiale Sporting al via in Portogallo: 17 azzurri in gara ad Alenquer

Il 48° Campionato del Mondo di Sporting si disputa fino a domenica 19 luglio sulle pedane del Clube de Tiro de Vale das Pedras. In gara 826 tiratori da 42 Paesi.
È ufficialmente iniziato in Portogallo il 48° Campionato del Mondo di Sporting. Dopo la cerimonia di apertura, gli azzurri del commissario tecnico Veniero Spada sono pronti a scendere in pedana ad Alenquer, dove la rassegna iridata andrà avanti fino a domenica 19 luglio.
Le gare si svolgono sulle pedane del Clube de Tiro de Vale das Pedras – Casa dos Pacos, con 826 tiratori in rappresentanza di 42 Paesi.
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Mondiale Sporting 2026, azzurri in gara ad Alenquer
L’Italia si presenta al Mondiale con una squadra composta da tiratori impegnati nelle categorie Men, Ladies, Junior, Senior, Veterani e Master.
Da questa mattina gli azzurri affronteranno i primi 50 piattelli di gara. I titoli di campione del mondo saranno assegnati sulla distanza complessiva di 200 piattelli per ciascun tiratore, con 50 piattelli al giorno fino a domenica.
Previsti eventuali spareggi per risolvere situazioni di parità nelle prime tre posizioni.
La squadra maschile
Per la squadra maschile saranno in gara Cristian Camporese di Padova, Davide Gasparini di Gabicce Mare, Samuele Sacripanti di Amelia e Michael Spada di Fabro.
Le azzurre nella categoria Ladies
Nella categoria femminile spazio a Veronica Bertoli di Gavardo, Alessia Panizza di Lierna e Katiuscia Spada di Fabro.
Junior, Senior, Veterani e Master
Tra gli Junior l’Italia sarà rappresentata da Jacopo Adamati di Rovato, Mattia Degli Antoni di Passirano e Samuel Ligi di Fermignano.
Per la squadra Senior saranno in pedana Francesco Bordoni di Terni, Giuseppe Calò di Fucecchio e Alessandro Gaetani di San Miniato.
Nella categoria Veterani gareggeranno Mauro Bosi di Forlì, Pier Luigi Fantozzi di Campiglia Marittima e Carlo Sestini di Empoli.
Tra i Master, invece, toccherà a Fabio Daveri di Arezzo.
La squadra azzurra di Sporting
Men: Cristian Camporese di Padova; Davide Gasparini di Gabicce Mare; Samuele Sacripanti di Amelia; Michael Spada di Fabro.
Ladies: Veronica Bertoli di Gavardo; Alessia Panizza di Lierna; Katiuscia Spada di Fabro.
Junior: Jacopo Adamati di Rovato; Mattia Degli Antoni di Passirano; Samuel Ligi di Fermignano.
Senior: Francesco Bordoni di Terni; Giuseppe Calò di Fucecchio; Alessandro Gaetani di San Miniato.
Veterani: Mauro Bosi di Forlì; Pier Luigi Fantozzi di Campiglia Marittima; Carlo Sestini di Empoli.
Master: Fabio Daveri di Arezzo.
Commissario tecnico: Veniero Spada di Fabro.