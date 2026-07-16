Basket, oggi la finale Torneo Giardini Margherita 2026 su Sky e NOW

L’atto conclusivo dello storico torneo bolognese “Walter Bussolari” andrà in scena giovedì 16 luglio alle 21.15 sul playground dei Giardini Margherita, in diretta su Sky Sport Basket.

Appuntamento con il basket estivo su Sky e in streaming su NOW. Oggi, giovedì 16 luglio, alle ore 21.15, andrà in scena la finale del Torneo Giardini Margherita “Walter Bussolari” 2026, storico evento cestistico arrivato alla 44ª edizione.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket, con telecronaca di Giovanni Poggi e commento di Manuel Nannetti.

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Torneo Giardini Margherita, la finale su Sky Sport Basket

L’atto finale del Torneo Giardini Margherita “Walter Bussolari” 2026 si giocherà sul playground dei Giardini Margherita a Bologna.

La manifestazione è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva cittadina e anche quest’anno ha richiamato grande partecipazione di pubblico e protagonisti del mondo del basket.

Oltre 400 giocatori nell’edizione 2026

L’edizione 2026 del torneo ha visto la partecipazione di oltre 400 giocatori, tra cui anche professionisti di Serie A2 e Serie B.

Le fasi conclusive hanno registrato una media di circa 4000 spettatori, confermando il forte legame tra Bologna e uno degli eventi simbolo del basket estivo italiano.

La programmazione su Sky e NOW

GIOVEDÌ 16 LUGLIO

Ore 21.15

Torneo Giardini Margherita “Walter Bussolari” 2026 – Finale

Telecronaca: Giovanni Poggi

Commento: Manuel Nannetti

Diretta tv: Sky Sport Basket

Streaming: NOW