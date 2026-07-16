MotoGP, Bagnaia operato all’avambraccio destro: obiettivo rientro a Silverstone

Il pilota Ducati si è sottoposto con successo a una fasciotomia endoscopica al Policlinico di Modena. L’intervento si è concluso senza complicazioni.

Francesco Bagnaia si è sottoposto con successo a un intervento di fasciotomia endoscopica all’avambraccio destro.

L’operazione è stata eseguita ieri pomeriggio al Policlinico di Modena, come comunicato dal team Ducati e dallo stesso pilota torinese.

Bagnaia operato a Modena

L’intervento è stato effettuato dall’équipe medica guidata dal professor Luigi Tarallo presso la Clinica Ortopedica del Policlinico di Modena, diretta dal professor Fabio Catani.

Ducati ha fatto sapere che l’operazione si è conclusa regolarmente e senza complicazioni.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Recupero durante la pausa estiva della MotoGP

Bagnaia sfrutterà ora la pausa estiva del calendario MotoGP per iniziare il programma di recupero e riabilitazione previsto.

La decisione di intervenire in questo momento consente al pilota del Ducati Lenovo Team di lavorare sul recupero senza saltare immediatamente un weekend di gara.

Obiettivo British Grand Prix a Silverstone

Compatibilmente con l’evoluzione post-operatoria, l’obiettivo di Bagnaia e della Ducati è il rientro in pista per il British Grand Prix.

Il Gran Premio di Gran Bretagna è in programma dal 7 al 9 agosto sul circuito di Silverstone.