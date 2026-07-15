Mondiali 2026, oggi Argentina-Inghilterra: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

La seconda semifinale della rassegna iridata si gioca al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. In palio un posto in finale: diretta in chiaro su Rai 1, streaming su Rai Play, DAZN e app DAZN.

Argentina e Inghilterra si giocano un posto nella finale dei Mondiali 2026. Oggi, mercoledì 15 luglio, i campioni in carica dell’Albiceleste affrontano la nazionale dei Tre Leoni nella seconda semifinale della rassegna iridata in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada.

La partita si disputerà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e metterà di fronte due selezioni arrivate al penultimo atto dopo due vittorie pesanti nei quarti di finale.

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Argentina-Inghilterra, semifinale dei Mondiali 2026

L’Argentina di Lionel Scaloni arriva alla semifinale dopo il successo per 3-1 contro la Svizzera.

A decidere il match dei quarti sono stati i gol di Mac Allister, Alvarez e Lautaro Martinez.

L’Inghilterra, guidata da Thomas Tuchel, ha invece superato la Norvegia per 2-1 grazie alla doppietta di Jude Bellingham.

Argentina-Inghilterra, orario della partita

La sfida tra Argentina e Inghilterra è in programma oggi, mercoledì 15 luglio, alle ore 21 italiane.

Il match si giocherà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta.

Le probabili formazioni

Argentina (4-3-1-2): E. Martinez; Molina, Li. Martinez, Romero, Tagliafico; De Paul, Paredes, Enzo Fernandez; Mac Allister; Messi, Alvarez. Ct: Scaloni.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guehi, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.

Dove vedere Argentina-Inghilterra in tv e streaming

Argentina-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1.

La semifinale sarà visibile anche su DAZN. Per quanto riguarda lo streaming, il match sarà disponibile su Rai Play, sull’app di DAZN e sulla piattaforma DAZN.