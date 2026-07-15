Boxe, Brandenburg Cup 2026: cinque ori e due bronzi per le azzurrine Under 19

A Francoforte grande risultato per la Nazionale italiana femminile U19 nella 31ª edizione della Boxing Brandenburg Cup. Le finali si sono disputate martedì 14 luglio.
La Nazionale italiana femminile Under 19 torna dalla Brandenburg Cup 2026 con un bottino importante: cinque medaglie d’oro e due bronzi.
A Francoforte, in Germania, si è conclusa martedì 14 luglio la 31ª edizione della Boxing Brandenburg Cup, kermesse internazionale che ha visto protagoniste le azzurrine sul ring.
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Brandenburg Cup 2026, cinque ori per l’Italia U19
La spedizione italiana ha chiuso il torneo con cinque successi nelle finali.
Sul ring tedesco hanno conquistato l’oro Sara Scorrano nei 70 kg, Michela Guglielmon nei 48 kg, Martina Di Felice nei 57 kg, Rachele Perna nei 60 kg e Amelia Zamana nei 65 kg.
Un risultato di rilievo per il gruppo Under 19, capace di confermare qualità, profondità e competitività a livello internazionale.
Le finali delle azzurrine
Nella giornata conclusiva della Brandenburg Cup, l’Italia ha raccolto cinque vittorie nelle finali.
Finale 70 kg
Sara Scorrano WP vs Kyryliuk, Ucraina
Finale 48 kg
Michela Guglielmon WP vs Germania
Finale 57 kg
Martina Di Felice WO vs Germania
Finale 60 kg
Rachele Perna WP vs Ucraina
Finale 65 kg
Amelia Zamana WP vs Croazia
Il percorso delle italiane nel torneo
11 LUGLIO
Quarti 60 kg
Estella Filardi WP vs Biniecka, Polonia
Quarti 60 kg
Rachele Perna WP vs Scharapinski, Germania
Quarti 65 kg
Swami Ferdinandi vs Stajcer, Croazia WP
Quarti 65 kg
Amelia Zamana WP vs Vytykute, Lituania
12 LUGLIO
Quarti 54 kg
Korynne Mary Favi WP vs Makoneho, Ucraina
Semifinale 60 kg
Rachele Perna WP vs Ucraina
Semifinale 60 kg
Estella Filardi WP vs Ucraina
Semifinale 65 kg
Amelia Zamana WP vs Germania
13 LUGLIO
Semifinale 54 kg
Korynne Mary Favi vs Lituania WP
Semifinale 48 kg
Michela Guglielmon WP vs Tiurina, Ucraina
Semifinale 57 kg
Martina Di Felice WWO vs Kienel, Germania
14 LUGLIO
Finale 70 kg
Sara Scorrano WP vs Kyryliuk, Ucraina
Finale 48 kg
Michela Guglielmon WP vs Germania
Finale 57 kg
Martina Di Felice WO vs Germania
Finale 60 kg
Rachele Perna WP vs Ucraina
Finale 65 kg
Amelia Zamana WP vs Croazia
Le azzurrine convocate
UNDER 19
48 kg
Michela Guglielmon
Comitato: TN
ASD: Boxe Rovereto
54 kg
Korynne Mary Favi
Comitato: SC
ASD: Siracusa Boxing Team
57 kg
Martina Di Felice
Comitato: AB
ASD: Gotha
60 kg
Estella Filardi
Comitato: SC
ASD: Cannata
60 kg
Rachele Perna
Comitato: TS
ASD: Fight Gym Grosseto
65 kg
Swami Ferdinandi
Comitato: LZ
ASD: Cona 2018
65 kg
Amelia Zamana
Comitato: LG
ASD: Olimpia Albenga
70 kg
Sara Scorrano
Comitato: GS
ASD: G.S. Fiamme Oro
Lo staff tecnico
Responsabile tecnico
Giulio Coletta
Tecnico
Daniela Valeri
Tecnico
Simone Fiori
Italia protagonista a Francoforte
Il bilancio finale della Brandenburg Cup conferma l’ottimo momento del movimento giovanile femminile italiano.
Le cinque medaglie d’oro e i due bronzi conquistati a Francoforte rappresentano un segnale importante per il futuro della boxe azzurra.