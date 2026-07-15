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Federazioni Pugilato

Boxe, Brandenburg Cup 2026: cinque ori e due bronzi per le azzurrine Under 19

Franz Monaco
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Brandenburg cup 2026 italia boxe

A Francoforte grande risultato per la Nazionale italiana femminile U19 nella 31ª edizione della Boxing Brandenburg Cup. Le finali si sono disputate martedì 14 luglio.

La Nazionale italiana femminile Under 19 torna dalla Brandenburg Cup 2026 con un bottino importante: cinque medaglie d’oro e due bronzi.

A Francoforte, in Germania, si è conclusa martedì 14 luglio la 31ª edizione della Boxing Brandenburg Cup, kermesse internazionale che ha visto protagoniste le azzurrine sul ring.

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Brandenburg Cup 2026, cinque ori per l’Italia U19

La spedizione italiana ha chiuso il torneo con cinque successi nelle finali.

Sul ring tedesco hanno conquistato l’oro Sara Scorrano nei 70 kg, Michela Guglielmon nei 48 kg, Martina Di Felice nei 57 kg, Rachele Perna nei 60 kg e Amelia Zamana nei 65 kg.

Un risultato di rilievo per il gruppo Under 19, capace di confermare qualità, profondità e competitività a livello internazionale.

Le finali delle azzurrine

Nella giornata conclusiva della Brandenburg Cup, l’Italia ha raccolto cinque vittorie nelle finali.

Finale 70 kg
Sara Scorrano WP vs Kyryliuk, Ucraina

Finale 48 kg
Michela Guglielmon WP vs Germania

Finale 57 kg
Martina Di Felice WO vs Germania

Finale 60 kg
Rachele Perna WP vs Ucraina

Finale 65 kg
Amelia Zamana WP vs Croazia

Il percorso delle italiane nel torneo

11 LUGLIO

Quarti 60 kg
Estella Filardi WP vs Biniecka, Polonia

Quarti 60 kg
Rachele Perna WP vs Scharapinski, Germania

Quarti 65 kg
Swami Ferdinandi vs Stajcer, Croazia WP

Quarti 65 kg
Amelia Zamana WP vs Vytykute, Lituania

12 LUGLIO

Quarti 54 kg
Korynne Mary Favi WP vs Makoneho, Ucraina

Semifinale 60 kg
Rachele Perna WP vs Ucraina

Semifinale 60 kg
Estella Filardi WP vs Ucraina

Semifinale 65 kg
Amelia Zamana WP vs Germania

13 LUGLIO

Semifinale 54 kg
Korynne Mary Favi vs Lituania WP

Semifinale 48 kg
Michela Guglielmon WP vs Tiurina, Ucraina

Semifinale 57 kg
Martina Di Felice WWO vs Kienel, Germania

14 LUGLIO

Finale 70 kg
Sara Scorrano WP vs Kyryliuk, Ucraina

Finale 48 kg
Michela Guglielmon WP vs Germania

Finale 57 kg
Martina Di Felice WO vs Germania

Finale 60 kg
Rachele Perna WP vs Ucraina

Finale 65 kg
Amelia Zamana WP vs Croazia

Le azzurrine convocate

UNDER 19

48 kg
Michela Guglielmon
Comitato: TN
ASD: Boxe Rovereto

54 kg
Korynne Mary Favi
Comitato: SC
ASD: Siracusa Boxing Team

57 kg
Martina Di Felice
Comitato: AB
ASD: Gotha

60 kg
Estella Filardi
Comitato: SC
ASD: Cannata

60 kg
Rachele Perna
Comitato: TS
ASD: Fight Gym Grosseto

65 kg
Swami Ferdinandi
Comitato: LZ
ASD: Cona 2018

65 kg
Amelia Zamana
Comitato: LG
ASD: Olimpia Albenga

70 kg
Sara Scorrano
Comitato: GS
ASD: G.S. Fiamme Oro

Lo staff tecnico

Responsabile tecnico
Giulio Coletta

Tecnico
Daniela Valeri

Tecnico
Simone Fiori

Italia protagonista a Francoforte

Il bilancio finale della Brandenburg Cup conferma l’ottimo momento del movimento giovanile femminile italiano.

Le cinque medaglie d’oro e i due bronzi conquistati a Francoforte rappresentano un segnale importante per il futuro della boxe azzurra.

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