Compak Sporting, Battisti e Chiovoloni tricolori al Campionato Italiano Club Cup

Al TAV Fano assegnati gli Scudetti 2026 del Campionato Italiano Club Cup: 179 specialisti in gara e 18 squadre societarie nel weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio.

Il TAV Fano ha ospitato nel weekend di sabato 11 e domenica 12 luglio il Campionato Italiano Club Cup 2026 di Compak Sporting, appuntamento che ha assegnato gli Scudetti Tricolori della stagione.

Sulle pedane marchigiane si sono sfidati complessivamente 179 specialisti provenienti da tutta Italia, insieme a 18 squadre societarie.

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Battisti campione italiano di Eccellenza

In Eccellenza il titolo italiano è stato conquistato da Marco Battisti di Pesaro.

Secondo al termine delle qualificazioni con 96/100, Battisti ha aggiunto 19 centri nella serie decisiva, chiudendo al comando con il punteggio complessivo di 115/125.

Medaglia d’argento per Pietro Russo di Pignataro Maggiore, autore di 94/100 e 20/25 in finale, per un totale di 114/125. Terzo posto per Luca Busdraghi di Capannoli con 97/100.

Ladies, titolo a Elena Chiovoloni

Tra le Ladies il Tricolore è andato a Elena Chiovoloni di Quarrata.

La tiratrice toscana è risalita dalla terza posizione dopo il 71/100 delle qualificazioni, realizzando 16/25 in finale e chiudendo con il totale di 87/125.

Seconda Giulia Allegrucci di Riccione con 86/125, grazie al 73+13. Terza Marlena Wroblewska di Vinci con 85/125, frutto del 72+13.

Junior, Simone Bobba conquista lo Scudetto

Nella categoria Junior si è imposto Simone Bobba di Arce.

Bobba ha difeso la prima posizione ottenuta nelle qualificazioni con 89/100, aggiungendo 21 centri in finale e chiudendo con 110/125.

Argento per Mattia Degli Antoni di Passirano, autore di 84/100 e 23/25 in finale per un totale di 107/125. Bronzo per Ethan Cancellieri di Fossombrone con 96/125, dopo il 77+19.

Prima, Seconda e Terza Categoria

In Prima Categoria il titolo italiano è stato vinto da Fabio Permunian di Boara Pisani. Dopo il 90/100 delle qualificazioni, ha totalizzato 19/25 in finale, raggiungendo il punteggio complessivo di 109/125.

Alle sue spalle Marco Succi di Santarcangelo di Romagna, argento con 93/100, e Michele Burroni di Civitella in Val di Chiana, bronzo con 91/100.

In Seconda Categoria il titolo è andato a Michele Marini di San Costanzo, primo con 105/125 dopo l’87/100 delle qualificazioni e il 18/25 della finale. Secondo posto per Valerio Chiari di Terni con 87/100, terzo Alberto Malaguti di Nerviano con 86/100.

In Terza Categoria si è imposto Edoardo Brunelli di Cetona, campione italiano con 108/125 grazie all’89/100 iniziale e al 19/25 in finale. Argento per Paolo Tibaldi di Seregno con 88/100, bronzo per Alessandro Zurli di Arezzo con 87/100.

Senior, Veterani e Master

Tra i Senior il titolo è stato conquistato da Enrico De Tomasi di Villafranca Padovana, protagonista di una prova di alto livello. Il veneto ha aggiunto 22 piattelli in finale al 95/100 delle qualificazioni, chiudendo con 117/125.

Secondo Alessandro Gaetani di San Miniato, terzo Luca Romagnoli di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Nella qualifica Veterani vittoria per Mauro Bosi di Forlì, che ha chiuso con 110/125 dopo l’88/100 delle qualificazioni e il 22/25 in finale. Argento per Pier Luigi Fantozzi di Campiglia Marittima, leader delle qualificazioni con 92/100, e bronzo per Pier Giovanni Nesti di Pistoia con 87/100.

Tra i Master il titolo italiano è andato ad Alvaro Leardini di Morciano di Romagna con 78/100. Secondo Alberto Cervesato di Roma con 75/100, terzo Salvatore Valentini di Longiano con 71/100.

Gara a squadre, vincono TAV Olimpico Foligno e Cavallerizza B

Nella gara a squadre, Tipologia A, l’oro è stato conquistato dall’ASD TAV Olimpico Foligno, rappresentata da Michael Spada, Simone Bobba ed Edoardo Brunelli, con 272/300.

Secondo posto per il TAV Conselice, con Marco Battisti, Francesco Baldoni e Denis Giardi, con 271/300. Terzo gradino del podio per i padroni di casa del TAV Fano, con Enrico Lugli, Michele Marini e William Mengucci, bronzo con 265/300.

Nella Tipologia B il successo è andato alla squadra Cavallerizza B di Terni, composta da Emilio Chiappalupi, Riccardo Monesi e Sandro Roccalto.