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Atletica Federazioni

Europei Under 18 di Rieti, test in pista: tutto pronto, orari e dove vedere l’evento

Antonio Lauro
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Mattia Furlani
Photo LiveMedia/Salvo Barbagallo Palermo, Italy, June 11, 2023, Italian Athletics Campionato Italiano Assoluto di Società Image shows: FURLANI Mattia (ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI G.S. FIAMME ORO PADOVA) Long Jump Men Winner LiveMedia - World Copyright

Lo stadio Guidobaldi di Rieti si prepara ad accogliere l’atletica giovanile per gli Europei Under 18. Ben 1100 atleti si contenderanno i titoli continentali sotto i riflettori di tutta Europa.

La programmazione televisiva e la vendita dei biglietti

Gli Europei Under 18 di atletica sono alle porte. Tutto pronto a Rieti per la competizione internazionale che avrà anche ampia copertura mediatica.

Da giovedì 16 a domenica 19 luglio, RaiSport trasmetterà in diretta tutte le gare del pomeriggio. Il palinsesto seguirà finestre orarie definite: il 16 luglio le trasmissioni inizieranno alle 15.55 per chiudersi alle 20.10, mentre il 17 luglio il collegamento andrà dalle 16.00 alle 20.40. La giornata del 18 luglio presenterà la diretta tv dalle 17.00 alle 20.40, affiancata da uno streaming su RaiPlay Sport 1 anticipato alle 15.40. L’evento si concluderà il 19 luglio con le ultime sfide diffuse dalle 15.55 alle 19.40.

Chi vorrà seguire le eliminatorie mattutine utilizzerà il live streaming su Eurovision Sport.

Presenti 1100 atleti di 48 nazioni. Biglietti disponibili al PalaCordoni e su TicketOne. I posti nella Tribuna Velino dello stadio Raul Guidobaldi sono quasi esauriti, mentre in Tribuna Terminillo restano tagliandi da 5 euro.

Mattia Furlani

Europei Under 18 di Rieti, test in pista: tutto pronto, orari e dove vedere l’evento

Ecco la tabella riassuntiva con tutta la programmazione oraria dei canali televisivi e streaming per seguire l’evento:

Giorno Orario Canale / Piattaforma Sessione / Evento
Mercoledì 15 luglio 15:00 – 16:00 In presenza allo stadio Test event “Rehearsal Rieti”
Giovedì 16 luglio Mattina Eurovision Sport (Streaming) Sessione mattutina
Giovedì 16 luglio 15:55 – 20:10 RaiSport Sessione pomeridiana
Venerdì 17 luglio Mattina Eurovision Sport (Streaming) Sessione mattutina
Venerdì 17 luglio 16:00 – 20:40 RaiSport Sessione pomeridiana
Sabato 18 luglio Mattina Eurovision Sport (Streaming) Sessione mattutina
Sabato 18 luglio dalle 15:40 RaiPlay Sport 1 (Streaming) Sessione pomeridiana (anticipo)
Sabato 18 luglio 17:00 – 20:40 RaiSport Sessione pomeridiana
Domenica 19 luglio Mattina Eurovision Sport (Streaming) Sessione mattutina
Domenica 19 luglio 15:55 – 19:40 RaiSport Sessione pomeridiana

Le stelle attese nel meeting di collaudo

Prima dell’inizio ufficiale, la pista ospiterà il collaudo tecnico Rehearsal Rieti. Oggi, tra le 15 e le 16, andrà in scena un meeting a inviti utile per testare l’impianto. Tra i protagonisti spicca Diego Nappi, campione europeo under 20, che correrà i 200 metri. Sulla stessa distanza affronterà lo junior Francesco Pagliarini, capace di siglare un 20.76 al Silver Gala eguagliando il personale dello stesso Nappi.

I 200 metri vedranno al via anche l’argento europeo under 23 Damiano Dentato e il campione italiano under 18 dei 100 metri Artem Shablii. Nella velocità femminile, i 100 metri segneranno il ritorno di Alice Pagliarini, reduce dal 4° posto della rassegna di Molfetta. Il programma includerà poi il mezzofondo, con Livia Caldarini e Melissa Fracassini schierate sugli 800 metri.

Il test si chiuderà con il lancio del disco, dove la vicecampionessa europea under 23 Benedetta Benedetti sfiderà la lanciatrice Stefania Strumillo.

Marcell Jacobs

Europei Under 18 di Rieti, test in pista: tutto pronto, orari e dove vedere l’evento

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