Arrampicata, a Barcellona gli Europei Boulder: 16 azzurri tra continentale e Coppa Europa Speed

Il Circuit de Barcelona-Catalunya ospita un weekend di grande arrampicata sportiva: il 18 e 19 luglio i Campionati Europei Senior Boulder, mentre venerdì 17 spazio alla seconda tappa di Coppa Europa Speed.
Barcellona si prepara a incoronare i nuovi campioni europei di arrampicata sportiva Boulder. Nel weekend del 18 e 19 luglio il Circuit de Barcelona-Catalunya ospiterà i Campionati Europei Senior Boulder, appuntamento biennale molto atteso dagli specialisti dei blocchi.
Per l’Italia sarà un fine settimana ad alta intensità agonistica, con 16 azzurri impegnati su due fronti: gli Europei Boulder e la seconda tappa di Coppa Europa Speed Senior, in programma venerdì 17 luglio.
Europei Boulder, l’Italia a Barcellona dopo l’edizione 2024
Dopo l’edizione del 2024 disputata a Villars-sur-Ollon, la Nazionale italiana si presenta in Spagna con un gruppo motivato e desideroso di far valere il proprio livello in campo continentale.
La competizione Boulder vedrà al via 72 specialiste nel settore femminile, provenienti da 25 Paesi europei, e 89 atleti nel comparto maschile.
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Le azzurre in gara nel Boulder
Saranno quattro le atlete italiane impegnate agli Europei Boulder.
Camilla Moroni arriva all’appuntamento dopo aver disputato tre semifinali e due finali nelle cinque tappe di Coppa del Mondo. L’azzurra cercherà il podio in una competizione di altissimo livello.
Giorgia Tesio, due volte semifinalista in World Climbing Series, proverà a mettersi in luce anche in campo europeo.
Stella Giacani, anche lei due volte semifinalista in World Climbing Series e già bronzo ai Campionati Europei Giovanili, punta a confermare il proprio valore anche tra le senior.
Francesca Matuella, che a Madrid ha sfiorato l’accesso alle semifinali di World Climbing Series, completa il gruppo azzurro e arriva a Barcellona con grande motivazione.
Gli azzurri del comparto maschile
Nel settore maschile l’Italia sarà rappresentata da quattro atleti.
Matteo Reusa, campione italiano e oro nella tappa di Coppa Europa disputata in Slovacchia, arriva da tre prove di World Climbing Series.
Niccolò Antony Salvatore, detentore della Coppa Italia, porterà con sé anche l’esperienza maturata nella tappa di World Climbing Series a Berna.
Luca Boldrini ha disputato finora tutte le tappe del circuito di World Climbing Series, conquistando la semifinale a Berna.
Nicolò Sacripanti, quarto nel ranking di Coppa Europa 2025, completa la squadra maschile azzurra.
Coppa Europa Speed, otto italiani in gara
Prima degli Europei Boulder, venerdì 17 luglio andrà in scena la seconda prova di Coppa Europa Speed Senior.
Dopo la tappa di Zakopane, condizionata dal maltempo, il circuito proseguirà poi con altri tre appuntamenti a St. Polten, Zilina e Lipsia.
A difendere il tricolore saranno cinque velocisti e tre velociste.
Nel gruppo maschile ci saranno Marco Rontini, rimasto a un soffio dal podio nella tappa di Coppa Europa Speed a Zakopane, Samuele Graziani, vice campione italiano U21, Alessandro Giorgianni, sesto nel ranking di Coppa Italia, Daniele Balestrazzi e Andrea Bortolotto, alla prima spedizione stagionale in maglia azzurra.
Nel settore femminile spazio a Emma Campa, bronzo al Campionato Italiano U19 e quarta al Campionato Senior, Erica Piscopo e Arianna Mortarino.
Il programma di gara a Barcellona
VENERDÌ 17 LUGLIO
Ore 17.30
Qualifiche Speed, prima femminili poi maschili
Ore 19.00
Finali Speed, prima femminili poi maschili
SABATO 18 LUGLIO
Ore 8.30
Qualifiche maschili Europei Boulder
Ore 16.30
Qualifiche femminili Europei Boulder
DOMENICA 19 LUGLIO
Ore 10.00
Semifinali maschili e femminili
Ore 16.20
Finali maschili
Ore 17.45
Finali femminili