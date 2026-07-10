Ciclismo, 62° Giro della Valle d’Aosta Under 23: il programma dal 16 al 19 luglio

Dal 16 al 19 luglio prende il via il Giro Ciclistico della Valle d’Aosta Mont Blanc, vetrina per la categoria Under 23. La competizione propone 4 tappe massacranti e salite estreme per formare i campioni di domain.
La memoria di Privitera e la cronoscalata inaugurale
Tutto pronto per il Giro della Valle d’Aosta Mont Blanc.Il percorso complessivo misura 414 chilometri, ma la vera difficoltà risiede nel dislivello positivo di 10.816 metri. In gara 24 squadre.
Le ultime due edizioni hanno registrato il netto dominio di Jarno Widar, il quale dedicò i suoi successi proprio all’amico scomparso Privitera.
L’evento inizia il 16 luglio con una cronoscalata francese da Passy a Plaine-Joux. I corridori copriranno 10,5 chilometri e 700 metri di dislivello, ripercorrendo il settore del Tour 2023 dove Vingegaard dominò su Pogačar e Van Aert. La diretta tv durerà dalle 14.00 alle 16.10.
Giro della Valle d’Aosta: le tappe in Italia
Il 17 luglio il gruppo torna in Italia per affrontare i 147 chilometri da Hône al maestoso Forte di Bard, con diretta dalle 13.00 alle 16.20. Il tracciato prevede le ascese di Fabiole, Ravet, Joux e Arlaz, incrociando i percorsi della storica via Francigena.
Il 18 luglio andrà in scena la frazione chiave a Saint-Christophe. I ciclisti affronteranno 155 chilometri e altitudini oltre i 2.800 metri, scalando Valpelline, Doues, Verrogne, Jeanceyaz e Saint-Barthélemy, con copertura televisiva garantita dalle 13.00 alle 16.30.
La chiusura del 19 luglio, da Valtournenche a Cervinia, misura 94 chilometri e presenta muri implacabili oltre il 14, visibili in tv su Sportface dalle 11.00 alle 14.30.
Al via figura la Hagens Berman Jayco, ex team di Privitera, insieme a molte formazioni di sviluppo di altissimo livello. Tra i favoriti spiccano l’ecuadoriano Ramírez, il brasiliano Bravo, il belga Donie, l’irlandese O’Brien, lo spagnolo Cubillas e il tedesco Bock. Le speranze italiane poggiano invece su Cattani, Proietti Gagliardoni e Bessega.
Giro Valle d’Aosta 2026
• 1° tappa: giovedì 16 luglio: Passy – Plaine Joux (Francia)
Inizio dire a ore 14.00
Arrivo stimato ore 16.10
• 2° tappa: venerdì 17 luglio: Hone – Forte di Bard
Inizio dire a ore 13.00
Arrivo stimato ore 16.20
• 3° tappa: sabato 18 luglio: Saint Christophe – Saint Christophe
Inizio dire a ore 13.00
Arrivo stimato ore 16.30
• 4° tappa: domenica 19 luglio: Valtournenche – Cervinia
Inizio dire a ore 11.00
Arrivo stimato ore 14.30