Basket 3×3, NBT 2026 a Napoli: programma, categorie e finali in streaming su SportFace TV

Sabato 18 e domenica 19 luglio il lungomare di Napoli ospiterà l’Urban Basketball Festival inserito nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. Le finali saranno trasmesse anche in streaming attraverso il network SportFace.

Napoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate sportiva italiana. Sabato 18 e domenica 19 luglio 2026 la Rotonda Armando Diaz, sul lungomare cittadino, ospiterà l’NBT 3×3, tappa TOP del Circuito Élite Estathé 3×3 Italia, il circuito ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro dedicato al basket 3×3.

L’evento è inserito anche nella programmazione ufficiale di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, riconoscimento che celebra il ruolo della città nella promozione dello sport, dell’inclusione e della valorizzazione del territorio attraverso grandi eventi.

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NBT 3×3 2026, il basket urbano protagonista a Napoli

Organizzato da Napoli Basket Academy, MOSAIKO Enterprise e Naples Ball Tribe, l’NBT 3×3 porterà nel cuore del lungomare di Napoli atleti, appassionati e turisti provenienti da tutta Italia.

La manifestazione rappresenta uno degli appuntamenti principali del basket 3×3 nazionale e trasformerà una delle location più iconiche della città in un vero e proprio villaggio sportivo.

L’ingresso sarà gratuito.

Finali in streaming con SportFace

Le finali dell’NBT 3×3 2026 saranno trasmesse anche in streaming attraverso il network SportFace, partner media del circuito nazionale.

Una vetrina importante per seguire le fasi decisive dell’evento e dare visibilità a una disciplina in forte crescita, capace di unire agonismo, spettacolo e cultura urbana.

Una tappa TOP del Circuito Élite Estathé 3×3 Italia

Il NBT 3×3 è inserito nel Circuito Élite Estathé 3×3 Italia, il circuito ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro.

Essendo una Tappa TOP, l’evento assegnerà punti validi per il ranking nazionale e richiamerà alcune delle migliori squadre italiane della disciplina.

La categoria TOP rappresenta il livello competitivo più alto della manifestazione, con giocatori provenienti dai principali campionati italiani.

Le categorie in gara

Il torneo prevede la partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia nelle seguenti categorie:

Under 14 – Finali Regionali

Under 16 – Finali Regionali

Under 18 – Finali Regionali

Open

TOP

Il programma di sabato 18 luglio

Ore 10.00 – 14.00

Inaugurazione NBT Village

Attività libere sui campi

Talk e promozione

Ore 14.00 – 20.00

Finali Regionali FIP Under 14

Finali Regionali FIP Under 16

Finali Regionali FIP Under 18

Il programma di domenica 19 luglio

Ore 10.00 – 13.00

Prosecuzione competizioni Under, se previste

Attività sui campi

Ore 13.00 – 20.00

Fase a gironi categoria Open e TOP

Semifinali

Finali

Premiazioni

NBT Village, sport e intrattenimento sul lungomare

Il NBT 3×3 sarà molto più di un torneo di basket. Durante le due giornate sarà allestito un vero e proprio Experience Village dedicato allo sport e all’intrattenimento.

Sono previsti campo centrale 3×3, area hospitality, stand di partner e sponsor, DJ set, speaker, animazione, attività per il pubblico, premiazioni e momenti di spettacolo.

L’obiettivo è promuovere il basket 3×3 e la cultura sportiva, valorizzare il territorio napoletano e coinvolgere giovani, famiglie e turisti in un’esperienza capace di unire sport, musica, entertainment e social media.

I numeri attesi dell’evento

L’organizzazione prevede circa 100 atleti partecipanti, squadre provenienti da tutta Italia, due giorni di attività sportive e un pubblico atteso di diverse migliaia di persone sul lungomare cittadino.

Prevista anche una copertura social nazionale, con contenuti foto e video professionali e streaming delle fasi finali.

Naples Ball Tribe e il basket outdoor a Napoli

Naples Ball Tribe è una community nata per promuovere il basket urbano e la cultura sportiva a Napoli.

Negli ultimi anni ha organizzato alcuni tra i più importanti eventi cittadini dedicati al basket 3×3, contribuendo alla crescita del movimento sul territorio e collaborando con istituzioni, partner e realtà sportive nazionali.

Con il NBT 3×3, Napoli conferma il proprio ruolo tra le città italiane di riferimento per il basket outdoor.

Sponsor e partner

Main Sponsor dell’evento sarà ALCOTT.

Official Sponsor: Gestim Eneriga e SportFace.

Supplier: Monkey Performance, Apologize Agency e Massigen Integratori.