Golf, The Open 2026: Molinari e Laporta al Royal Birkdale, Scheffler difende la Claret Jug

Dal 16 al 19 luglio il 154° The Open Championship chiude la stagione dei Major. In gara due italiani: Francesco Molinari, vincitore nel 2018, e Francesco Laporta, all’esordio assoluto in un Major.

Il 154° The Open Championship chiuderà la stagione dei Major 2026. Il torneo è in programma dal 16 al 19 luglio al Royal Birkdale Golf Club di Southport, in Inghilterra, e vedrà in gara anche due italiani: Francesco Molinari e Francesco Laporta.

Il field sarà guidato dal campione uscente e numero uno del mondo Scottie Scheffler, tra i principali favoriti per la conquista della Claret Jug.

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The Open 2026, ultimo Major della stagione

Dopo i successi di Rory McIlroy al Masters, Aaron Rai al PGA Championship e Wyndham Clark allo US Open, il The Open assegnerà l’ultimo titolo Major dell’anno.

La Claret Jug manca a un italiano dal 2018, quando Francesco Molinari firmò una storica impresa al Carnoustie Golf Links, diventando il primo azzurro a vincere un Major.

Scheffler favorito al Royal Birkdale

Scottie Scheffler si presenta al Royal Birkdale da campione in carica e leader del ranking mondiale.

Il trentenne statunitense ha già conquistato in stagione il The American Express e ha collezionato otto piazzamenti tra i primi quattro, compresi il secondo posto al Masters e il quarto allo US Open.

Tra gli altri candidati al titolo ci sono Rory McIlroy, numero due del mondo e vincitore del Masters 2026, Xander Schauffele, campione del The Open 2024, e Matt Fitzpatrick.

Royal Birkdale ospita il The Open per l’undicesima volta

Il torneo torna al Royal Birkdale per l’undicesima volta nella sua storia.

L’ultima edizione disputata sul percorso inglese risale al 2017, quando a imporsi fu Jordan Spieth. Grande attesa anche per Tommy Fleetwood, chiamato a inseguire il primo Major della carriera davanti al pubblico di casa.

Molinari alla diciottesima partecipazione

Per Francesco Molinari sarà la diciottesima partecipazione al The Open e la 384ª presenza sul circuito europeo.

Il torinese, confermato vicecapitano del Team Europe per la Ryder Cup, torna nel Major che lo ha consacrato nella storia del golf italiano con il trionfo del 2018.

Laporta all’esordio assoluto in un Major

Esordio assoluto in un Major per Francesco Laporta.

Il 35enne pugliese ha conquistato la qualificazione grazie al secondo posto ottenuto nell’Investec South African Open dello scorso marzo.

In carriera Laporta vanta tre successi sull’HotelPlanner Tour e 190 presenze sul DP World Tour.

Dieci dilettanti in corsa per la Silver Medal

Nel field del The Open 2026 ci saranno anche dieci dilettanti, in corsa per la Silver Medal riservata al miglior amateur del torneo.

L’ultimo italiano a conquistarla è stato Filippo Celli nel 2022, tredici anni dopo Matteo Manassero.

La programmazione del “The Open” su Sky Sport Uno, Sky Sport Golf e in streaming su NOW

L’evento sarà visibile su Sky e in streaming su NOW

GIOVEDÍ 16 LUGLIO – 1° GIORNATA

Dalle 7.30 alle 11: telecronaca di Gallerani e commento di Zappa

Dalle 11 alle 14.30: commento di Viganò e Cogliati

Dalle 14.30 alle 18.30: telecronaca di Lupi e commento di Scarpa

Dalle 18.30 alle 22.30: commento di Grappasonni e Dassù

VENERDÍ 17 LUGLIO – 2° GIORNATA

Dalle 7.30 alle 11: telecronaca di Lupi e commento di Dassù

Dalle 11 alle 14.30: commento di Viganò e Zappa

Dalle 14.30 alle 18.30: telecronaca di Gallerani e commento di Scarpa

Dalle 18.30 alle 22.30: commento di Grappasonni e Dassù

SABATO 18 LUGLIO – 3° GIORNATA

Dalle 12 alle 15: telecronaca di Gallerani e commento di Grappasonni

Dalle 15 alle 18: commento di Scarpa e Cogliati

Dalle 18 alle 21.30: telecronaca di Lupi e commento di Zappa

DOMENICA 19 LUGLIO – 4° GIORNATA

Dalle 11 alle 14: telecronaca di Gallerani e commento di Zappa

Dalle 14 alle 17: telecronaca di Lupi e commento di Cogliati

Dalle 17 alle 20.30: commento di Grappasonni e Scarpa