Giro Valle d’Aosta, da Passy a Cervinia: il percorso della 62ª edizione tra salite e grandi promesse

Dal 16 al 19 luglio torna la storica corsa internazionale Under 23, con 406,5 km, 12 GPM e quasi 11mila metri di dislivello. L’evento sarà trasmesso in diretta su Sportface TV, primo live con la Federazione Ciclistica Italiana e anticipazione del prossimo canale dedicato al ciclismo.

Il Giro ciclistico della Valle d’Aosta Mont Blanc è pronto a ripartire. Da giovedì 16 a domenica 19 luglio andrà in scena la 62ª edizione della storica corsa internazionale Under 23, una delle più longeve e prestigiose del calendario mondiale di categoria.

Saranno 120 i corridori al via, in rappresentanza di 24 squadre provenienti da diversi Paesi. Il percorso prevede quattro tappe, 406,5 chilometri complessivi, 12 Gran Premi della Montagna e quasi 11mila metri di dislivello.

Giro Valle d’Aosta 2026 in diretta su Sportface TV

La 62ª edizione del Giro Valle d’Aosta sarà trasmessa in diretta su Sportface TV.

Si tratta del primo evento live targato Sportface TV con la Federazione Ciclistica Italiana e rappresenta anche un’anticipazione del prossimo canale dedicato interamente al ciclismo sulla piattaforma OTT di Sportface TV.

Un appuntamento importante per seguire da vicino una corsa che, nel corso degli anni, ha lanciato numerosi talenti poi diventati protagonisti nel professionismo.

Il ricordo di Samuele Privitera

La corsa riparte dopo l’edizione segnata dalla tragedia di Samuele Privitera, il giovane corridore ligure scomparso un anno fa in seguito a un incidente in gara.

La Società Ciclistica Valdostana ha voluto ricordarlo anche in occasione della presentazione ufficiale dell’evento. Alla sua memoria sarà dedicato un premio speciale, destinato al corridore protagonista della migliore impresa del Petit Tour.

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Una corsa storica per gli Under 23

Il Giro della Valle d’Aosta è da sempre una vetrina di altissimo livello per il ciclismo giovanile internazionale.

Nell’albo d’oro e nella storia della corsa compaiono nomi destinati a grandi carriere, come Gianni Motta, Ivan Gotti, Gilberto Simoni, Thibaut Pinot e Fabio Aru.

Nel 2018 anche Jonas Vingegaard partecipò alla corsa valdostana, conquistando nel prologo a cronometro una delle prime vittorie importanti della sua carriera.

Le tappe del Giro Valle d’Aosta 2026

La corsa scatterà giovedì 16 luglio con una cronoscalata tutta in territorio francese, da Passy a Passy Plaine Joux, lunga 10,5 chilometri. Sarà il ritorno di una prova contro il tempo in salita dopo otto anni.

Venerdì 17 luglio il gruppo tornerà in Italia con la Hône-Forte di Bard di 147,5 chilometri, frazione caratterizzata dalle ascese di Fabiole, Ravet, Col de Joux e Col d’Arlaz.

Sabato 18 luglio spazio alla tappa più lunga, la Saint-Christophe-Saint-Christophe di 154,9 chilometri, con le salite di Doues, Verrogne, Jeanceyaz e Saint-Barthélemy.

Il gran finale è previsto domenica 19 luglio con la Valtournenche-Breuil Cervinia di 93,6 chilometri, che si concluderà ai piedi del Cervino dopo le ascese di Verrayes, Champlong e Col Saint-Pantaléon.

Il programma delle quattro tappe

Giovedì 16 luglio

Passy-Passy Plaine Joux, cronoscalata di 10,5 km

Venerdì 17 luglio

Hône-Forte di Bard, 147,5 km

Sabato 18 luglio

Saint-Christophe-Saint-Christophe, 154,9 km

Domenica 19 luglio

Valtournenche-Breuil Cervinia, 93,6 km

I favoriti della 62ª edizione

Tra i nomi più attesi c’è l’ecuadoriano Mateo Ramírez, portacolori della UAE Team Emirates Gen-Z, secondo lo scorso anno al Giro Valle d’Aosta e recentemente secondo anche al Giro d’Italia Next Gen alle spalle di Lorenzo Marco Finn.

Tra i possibili rivali per la maglia gialla ci sono il brasiliano Enrique Bravo della Soudal Quick-Step Devo Team, lo spagnolo Javier Cubillas della Movistar Team Academy e l’irlandese Liam O’Brien della Lidl-Trek Future Racing, quarto un anno fa sulle strade valdostane.

Senza Lorenzo Marco Finn al via, le ambizioni italiane potrebbero concentrarsi soprattutto sulle vittorie di tappa, con profili come Alessandro Cattani, Andrea Bessega e Mattia Proietti Gagliardoni.

Le squadre al via

Saranno 24 le formazioni in gara, con una presenza importante di team giovanili collegati a squadre World Tour e di alcune tra le migliori realtà Continental e Under 23 del panorama internazionale.

Al via: AVC Aix Provence Dole, Bahrain Victorious Development Team, Biesse Carrera Premac, Bourg en Bresse Ain Cyclisme, Caja Rural-Alea, Campana Imballaggi-Morbiato-Trentino, Development Team Picnic PostNL, General Store-Essegibi-F.lli Curia, Hagens Berman Jayco, Lidl-Trek Future Racing, Lotto-Groupe Wanty, Metec-Solarwatt p/b Mantel, Movistar Team Academy, NSN Development Team, Red Bull-Bora-Hansgrohe Rookies, S.C. Padovani Polo Cherry Bank, Solme Olmo Arvedi, Soudal Quick-Step Devo Team, Team 74-Haute Savoie, Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone, Tirol KTM Racing Team, UAE Team Emirates Gen-Z, Union Cycliste Monaco e Velo Club Mendrisio.

Valle d’Aosta, una prova per scalatori

La 62ª edizione si annuncia particolarmente selettiva, con quattro tappe concentrate e quasi 11mila metri di dislivello.

Il percorso premierà soprattutto gli scalatori, chiamati a misurarsi con una cronoscalata iniziale, due frazioni molto impegnative e l’arrivo conclusivo a Breuil Cervinia.

Il fascino della corsa resta intatto: una vetrina internazionale per giovani corridori che cercano sulle strade valdostane e dell’Alta Savoia l’occasione per mettersi in mostra.

Dove vedere il Giro Valle d’Aosta

Il Giro Valle d’Aosta 2026 sarà visibile in diretta su Sportface TV.

L’evento segna il primo live di Sportface TV con la Federazione Ciclistica Italiana e anticipa il nuovo canale della piattaforma dedicato al ciclismo, pensato per dare spazio agli eventi, ai protagonisti e al movimento delle due ruote.