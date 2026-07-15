Milan, Modric verso la conferma: il croato vicino a un altro anno in rossonero

Secondo Sky Sport, il club rossonero continua a lavorare per trattenere il quarantenne centrocampista croato. Manca solo l’ultima conferma definitiva del giocatore.
L’avventura di Luka Modric al Milan potrebbe proseguire per un altro anno. Il centrocampista croato, 40 anni, è vicino alla conferma in rossonero dopo una stagione che potrebbe quindi non restare isolata nella sua esperienza italiana.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Gerry Cardinale ha continuato a corteggiare l’ex Pallone d’Oro anche dopo la sconfitta in campionato contro il Cagliari dello scorso 24 maggio.
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Milan, Modric vicino alla permanenza
Le possibilità di vedere ancora Modric con la maglia del Milan aumentano giorno dopo giorno.
Il centrocampista croato non ha ancora dato l’ultima conferma definitiva, ma la strada sembra ormai tracciata verso la prosecuzione del rapporto con il club rossonero.
Manca solo il sì definitivo del croato
Il Milan attende dunque il via libera finale da parte del giocatore.
Una volta arrivata la conferma, Modric dovrebbe raggiungere direttamente i compagni in Australia il prossimo 26 luglio, per aggregarsi al gruppo rossonero.
Un altro anno in rossonero per l’ex Pallone d’Oro
La permanenza di Modric rappresenterebbe un segnale importante per il Milan, che punta ancora sull’esperienza e sulla qualità del centrocampista croato.
Il futuro del classe 1985 sembra sempre più orientato verso un’altra stagione in Italia.