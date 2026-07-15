Volley, VNL: Italia ko al tie-break contro il Giappone nella Pool 9 di Osaka

Gli azzurri cedono 3-2 ai padroni di casa dopo una gara intensa e combattuta: 26-24, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15. Domani il secondo impegno contro il Belgio, in diretta su DAZN e VBTV.

Prima sconfitta per l’Italia nella Pool 9 della Volleyball Nations League maschile. All’Asue Arena di Osaka gli azzurri sono stati superati 3-2 dal Giappone padrone di casa, al termine di una partita combattuta e giocata punto a punto davanti a oltre 10mila spettatori.

La squadra di Ferdinando De Giorgi ha vinto il primo e il quarto set, ma il Giappone ha avuto la meglio al tie-break con il punteggio di 26-24, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

VNL, Italia battuta dal Giappone al tie-break

Il Giappone conferma il primo posto nella classifica generale della Volleyball Nations League, salendo a quota nove vittorie.

L’Italia resta invece ferma a cinque successi, dopo una sfida comunque positiva per intensità e qualità del gioco, ma decisa nei dettagli nel quinto set.

Italia avanti nel primo set, poi la reazione del Giappone

Nel primo set l’Italia ha reagito a un avvio sprint del Giappone, capace di portarsi subito sullo 0-4.

Gli azzurri hanno risalito la corrente fino al 9-9 con Lavia, poi sono passati avanti grazie a una grande giocata dello stesso schiacciatore. Nel finale, dopo aver annullato una palla set, l’Italia ha trovato il 26-24 e il vantaggio nel conto dei parziali.

Nel secondo set il Giappone ha alzato il livello, trascinato da Nishida, e ha chiuso 25-19 dopo aver preso margine nella fase centrale.

Giappone avanti, Italia brava a riaprire la partita

Anche nel terzo set i padroni di casa sono partiti meglio, portandosi sul 6-9 e poi gestendo il vantaggio nella fase centrale.

L’Italia ha provato a rientrare con Bovolenta e con l’ingresso di Romanò nel finale, ma il Giappone ha chiuso 25-20, portandosi avanti 2-1.

Nel quarto parziale gli azzurri hanno ritrovato energia. Dopo un avvio equilibrato, Bovolenta ha firmato il break del +2 e Porro ha dato ulteriore spinta con un muro importante. L’Italia ha gestito il vantaggio e ha portato la sfida al tie-break vincendo il set 25-23.

Tie-break decisivo al Giappone

Nel quinto set le due squadre sono rimaste in equilibrio fino alla fase centrale.

Il Giappone ha poi trovato il vantaggio sul 10-7 e ha difeso il margine fino al 15-12, impedendo all’Italia di completare la rimonta.

Domani Belgio-Italia: orario e dove vederla

Gli azzurri torneranno in campo domani, giovedì 16 luglio, alle ore 8.30 italiane per affrontare il Belgio nel secondo impegno della Pool 9.

La formazione belga è stata superata 3-0 da Cuba nel match d’esordio. La partita Belgio-Italia sarà trasmessa in diretta su DAZN e in streaming su VBTV.

Il tabellino di Italia-Giappone

ITALIA-GIAPPONE 2-3

26-24, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15

ITALIA: Bovolenta 15, Lavia 13, Sanguinetti 12, Giannelli 6, Bottolo 4, Galassi 6, Balaso (L), Sani, Porro 11, Laurenzano, Mati 4, Romanò, Sbertoli. N.e.: Russo. All. De Giorgi.

GIAPPONE: Larry 7, Fukatsu, Ran 26, Yamauchi 1, Nishida 20, Ishikawa 17, Yamamoto (L), Miyaura 4, Otsuka, Tomita, Ogawa, Kai, Nishimoto 5, Eiro. All. Tillie.

Arbitri: Alblooshi Ismail Ibrahim (UAE), Kang Joo-Hee (KOR)

Durata set: 33’, 26’, 26’, 28’, 20’

Italia: ace 0, battute sbagliate 3, muri 2, errori totali 32

Giappone: ace 0, battute sbagliate 3, muri 1, errori totali 24

Calendario e risultati della Pool 9

MERCOLEDÌ 15 LUGLIO

Canada-Argentina 2-3 (26-24, 25-22, 23-25, 13-25, 17-19)

Belgio-Cuba 0-3 (23-25, 19-25, 20-25)

Italia-Giappone 2-3 (26-24, 19-25, 20-25, 25-23, 12-15)

GIOVEDÌ 16 LUGLIO

Ore 8.30: Belgio-Italia

Ore 12.20: Giappone-Canada

VENERDÌ 17 LUGLIO

Ore 6.00: Cuba-Argentina

SABATO 18 LUGLIO

Ore 6.00: Canada-Cuba

Ore 12.20: Argentina-Italia

Ore 12.20: Giappone-Belgio

DOMENICA 19 LUGLIO

Ore 5.00: Belgio-Canada

Ore 8.30: Cuba-Italia

Ore 12.20: Giappone-Argentina

Gli orari indicati sono italiani.