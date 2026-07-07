FIBA Masters Open 2026. Golden Players con Sportface tra fair play e battaglie in campo

Il bilancio dopo le prime giornate

Il primo FIBA Masters Open entra nel vivo e l’Italia dei Golden Players si presenta alla terza giornata di gare con un bilancio decisamente positivo, tanta determinazione e un gesto che vale più di una medaglia.

Fair play da applausi ed esordio show per la F40

La notizia del giorno riguarda la selezione femminile F40. Il match inaugurale contro la Grecia è saltato a causa di un incidente stradale che ha coinvolto il mezzo della squadra ellenica, fortunatamente senza conseguenze per le atlete. Nonostante il regolamento prevedesse il 20-0 a tavolino a favore dell’Italia, i Golden Players hanno chiesto ufficialmente di recuperare la partita sul parquet, mettendo i valori dello sport davanti al risultato. Quando poi le azzurre sono finalmente scese in campo per il debutto contro l’Australia, hanno letteralmente dominato la scena: un clamoroso 84-33 che non lascia repliche e lancia un messaggio chiarissimo a tutte le rivali del torneo.

Le ragazze volano. F45 imbattuta, spettacolo sul mare per il 3×3

Sul parquet, la F45 si conferma una corazzata capitanata da coach Maresca e Isabel David: due vittorie in due match e imbattibilità custodita con autorità. Segnali positivi anche dalla F50, che ha ceduto solo all’Ungheria (una delle favorite al titolo) ma è pronta al riscatto, e dalla F65, che nonostante due KO ha giocato a testa alta contro rivali più giovani delle categorie Over 60 e 65. Nel 3×3, serata da incorniciare per le Golden Lady Crazy: in un campo spettacolare allestito in riva al mare, le azzurre portano a casa una vittoria e una sconfitta, restando pienamente in corsa per la qualificazione.

Uomini, esordio show della M40, Mercurio è una sentenza

Tra i maschi, l’esordio della M40 in campo internazionale è da incorniciare, vittoria convincente al debutto e grande prova di carattere. Certezza assoluta la M55 Mercurio, che si conferma favorita per l’oro con due successi dominanti. Nella stessa categoria, bilancio in pareggio (1-1) per la M55 Nettuno, che ha dimostrato di poter dire la sua contro chiunque.

Reazioni d’orgoglio e battaglie all’ultimo secondo

Pronta reazione per le due selezioni M50: dopo i passi falsi della prima giornata, la M50 Giove riscatta il KO contro la Serbia demolendo la Mongolia, mentre la M50 Marte supera l’Irlanda al fotofinish dopo una battaglia emozionante. Vittoria pesante anche per la M70 che, dopo aver pagato dazio contro degli Stati Uniti, si prende lo scalpo dell’Australia grazie a una prova di pura esperienza.

Rimpianti e verdetti decisivi

C’è un pizzico di amaro in bocca per la M60, che ha incassato due sconfitte nei minuti finali dopo aver accarezzato la vittoria e sprecato ampi vantaggi, il talento c’è, serve più cinismo nei momenti chiave. Discorso simile per la M65, piegata dai colossi di USA e Australia; per loro oggi la sfida contro l’Ungheria sarà un vero e proprio spareggio dentro o fuori. Non è solo una questione di tabellini o di calcoli per il passaggio del turno. Questo FIBA Masters Open sta dimostrando, partita dopo partita, che la maglia azzurra dei Golden Players addosso pesa, ma spinge anche oltre il limite.

Una sfida totale che noi di Sportface, orgogliosamente al fianco delle Nazionali azzurre come sponsor ufficiale, da due anni, presenti anche in questa avventura internazionale, continueremo a raccontarvi azione dopo azione.

Oggi si scrive un’altra pagina decisiva, non si molla un centimetro, si va a caccia della fase finale con il coltello tra i denti.

Testa alta, cuore sul parquet e un solo grido, Forza Golden Players Italia!

Il sogno continua, andiamocelo a prendere.