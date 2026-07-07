Taekwondo, Vito Dell’Aquila re di Roma: primo al Mondo nel ranking

Vito Dell’Aquila conquista la Grand Prix Arena di Roma e torna al primo posto per la prima volta nel nuovo quadriennio nel ranking olimpico e mondiale nella categoria -58 kg. Bene anche Simone Alessio, stabilmente tra i migliorni nella +80 kg olimpica e nella +87 kg mondiale.

Vito Dell’Aquila da leggenda: incanta Roma ed il Foro Italico

Al Foro Italico, davanti a un pubblico in visibilio, Vito Dell’Aquila ha colmato l’unica lacuna del suo eccezionale palmares, aggiudicandosi il Roma 2026 World Taekwondo Grand Prix.

Il cammino del campione di Tokyo 2020 è iniziato nei sedicesimi contro il turco Yusuf Badem, liquidato con un netto 2-0 (21-10, 18-6). Negli ottavi, un altro turco, Furkan Ubdeyde Camoglu, ha provato ad arginare l’azzurro, arrendendosi però al termine di un primo round scoppiettante (36-33) e cedendo il passo sul 2-0.

I quarti di finale hanno visto Dell’Aquila superare il sudcoreano Tae-joon Park con il punteggio di 10-9 e 10-6, in un match molto combattuto. In semifinale, il giordano Ja’afar Aldaoud nulla ha potuto contro l’esperienza del campione italiano, sconfitto per 2-0 (16-12, 15-12).

La finale al cardiopalma di Vito Dell’Aquila

L’ultimo ostacolo per Vito Dell’Aquila verso l’oro romano è stato il sudcoreano Eunsu Seo.

Il match conclusivo si è rivelato una vera battaglia. Il primo round, intensissimo, è andato all’asiatico per 49-47. Dell’Aquila non si è scomposto e nella seconda ripresa ha cambiato marcia, dominando l’avversario e chiudendo sul 34-18, riaccendendo l’entusiasmo della Grand Prix Arena.

Il terzo e decisivo round è stato un susseguirsi di emozioni, con ogni colpo dal peso specifico enorme. Nel momento cruciale, il fuoriclasse azzurro ha trovato la zampata vincente, fissando il punteggio sul 31-26 e scatenando il boato del Foro Italico.

Con questa vittoria, Vito Dell’Aquila non solo arricchisce la sua bacheca, che già vantava ori olimpici, mondiali ed europei, ma lancia un segnale forte in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. L’Italia del taekwondo ha il suo re, e Roma ha finalmente incoronato il suo campione.

Segnale che arriva anche dalle altre categorie. Insieme a Dell’Aquila, il taekwondo azzurro esulta anche per le prestazioni di Simone Alessio, ormai stabilmente ai vertici mondiali nelle categorie +80 kg (olimpica) e +87 kg (mondiale).

Meno fortunati gli altri italiani in gara a Roma: Abderrahman Touiar si è fermato ai quarti, mentre Andrea Conti e Lucrezia Maloberti sono usciti ai sedicesimi.

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