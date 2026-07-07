Tour de France, 4a tappa Carcassonne-Foix: oggi altre salite, i favoriti

Il Tour de France 2026 propone oggi la 4ª frazione da Carcassonne a Foix di 181.9 chilometri, un appuntamento per cacciatori di classiche, via dalle ore 13.10, come sempre favorito Pogacar.

Il percorso della frazione e la nuova classifica generale

Tour de France, anche oggi il favorito è Pogacar? Dopo 3 tappe la situazione vede Tadej Pogacar in maglia gialla grazie al successo di Les Angles. Lo sloveno della UAE Team Emirates-XRG precede Jonas Vingegaard. I 2 rivali hanno lo stesso tempo nella generale, ma il regolamento premia il leader per la somma dei piazzamenti ottenuti in 2 tappe. Al 3° posto si trova Remco Evenepoel staccato di 23 secondi, seguito da Isaac del Toro a 24 secondi.

La gara di oggi si preannuncia molto combattuta fin dalle fasi iniziali. Superato il tratto pianeggiante, i corridori affronteranno il Col de Villerouge, lungo 8.6 chilometri al 3%. Subito dopo si salirà verso il Col de Bedos, un’ascesa di 3.3 chilometri al 4.4% che assegnerà il 1° gran premio della montagna, seguito dal Col du Paradis di 5.8 chilometri al 4.1%. La discesa e il breve tratto di pianura anticiperanno il Col de Coudons, lungo 10.7 chilometri al 5.5%. Dopo la fase in quota, il gruppo supererà il Col de Montsegur di 6.9 chilometri al 6.1%, prima della picchiata finale verso il traguardo rialzato di Foix.

I favoriti per la vittoria a Foix e la programmazione tv

Tour, oggi tappa per specialisti, ma è impossibile tenere fuori un cannibale come Pogacar. I piani della classifica generale potrebbero lasciare campo libero ai cacciatori di tappe, potrebbero appunto.

La squadra di Pogacar potrebbe però decidere di allentare il controllo sul gruppo permettendo alla fuga di guadagnare un buon margine. Questo potrebbe avere una duplice finalità: da un lato non portare la maglia gialla per tutta la durata del Tour, vista le pressione già alta su Pogacar e sulla squadra, dall’altra valutare il lavoro anche dei rivali e le loro mosse.

Per questo, almeno per oggi, tra i principali candidati al successo spiccano specialisti delle classiche come Mads Pedersen e Mathieu van der Poel, adatti a questo finale. Altri atleti da monitorare attentamente sono Mathias Vacek, Maxim Van Gils, Michael Matthews e Romain Gregoire.

Tra gli italiani speranze nell’inserimento da lontano di qualche azzurro, tra cui figura Filippo Ganna.

L’arrivo a Foix è stimato alle 17.23 secondo i programmi ufficiali. Gli appassionati guarderanno l’evento in diretta tv su Rai 2 a partire dalle ore 14.40.

In abbonamento o streaming, invece, l’intera corsa sarà visibile sulle piattaforme di Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, DAZN e HBO Max, che garantiranno la trasmissione completa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it