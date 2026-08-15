Europei ginnastica artistica 2026, Manila Esposito d’argento alla trave: oro sfiorato per un decimo

L’azzurra chiude con 13.833 e resta a lungo al comando della finale di Zagabria. La francese Elena Colas la supera con 13.933, bronzo per Angelina Melnikova.

Manila Esposito conquista la medaglia d’argento alla trave agli Europei di ginnastica artistica di Zagabria 2026. L’azzurra sale sul secondo gradino del podio con 13.833 punti, sfiorando il titolo continentale per appena un decimo.

L’oro va infatti alla francese Elena Colas, prima con 13.933, mentre la russa Angelina Melnikova, in gara come atleta neutrale, completa il podio con 13.700.

Esposito apre la finale e resta a lungo al comando

Manila è stata la prima ginnasta a salire sulla trave. L’azzurra ha proposto un esercizio solido e di qualità, pur con qualche piccola sbavatura e un’imprecisione nella parte conclusiva.

La giuria le ha assegnato 13.833 punti, frutto di una difficoltà da 5.8 e di un’esecuzione valutata 8.033.

Un punteggio che ha permesso a Esposito di conservare la testa della classifica dopo le prove di Anna Kalmykova, Alia Leat e Pauline Schaefer-Betz.

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Melnikova resta dietro, Colas supera Manila

Neppure Angelina Melnikova è riuscita inizialmente a scavalcare l’italiana: la russa ha chiuso con 13.700, garantendo di fatto a Esposito un posto sul podio.

A cambiare la classifica è stata Elena Colas. La 16enne francese ha completato una prova di grande precisione, ottenendo 13.933 e portandosi al comando con appena un decimo di vantaggio sull’azzurra.

Le ultime ginnaste in gara non hanno modificato le prime tre posizioni, consegnando così a Esposito una nuova medaglia internazionale.

La classifica della finale alla trave

1. Elena Colas (Francia) 13.933

2. Manila Esposito (Italia) 13.833

3. Angelina Melnikova (AIN) 13.700

4. Pauline Schaefer-Betz (Germania) 13.633

5. Alia Leat (Gran Bretagna) 13.433

6. Aitana Pacheco (Spagna) 13.300

7. Anna Kalmykova (AIN) 12.933

8. Morgane Osyssek-Reimer (Francia) 12.533

Esposito attesa anche al corpo libero

La giornata europea di Manila Esposito non termina con l’argento alla trave. L’azzurra tornerà infatti in pedana anche nella finale del corpo libero, con un’altra opportunità di salire sul podio a Zagabria.