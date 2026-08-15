Europei atletica Birmingham 2026, Italia in finale nella 4×100 donne: miglior tempo in 42.22

Pagliarini, Hooper, Kaddari e Pavese vincono la propria semifinale e firmano il miglior crono del turno. Battute Gran Bretagna e Portogallo, finale in programma questa sera.

L’Italia conquista con autorità la finale della 4×100 femminile agli Europei di atletica di Birmingham 2026. Il quartetto composto da Alice Pagliarini, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese vince la propria semifinale con il tempo di 42.22, miglior crono complessivo del turno.

Una prova convincente per le azzurre, che precedono sul traguardo la Gran Bretagna, seconda in 42.37, e il Portogallo, terzo in 43.06.

Italia davanti a tutte verso la finale

Il 42.22 realizzato dalle azzurre rappresenta il miglior tempo delle semifinali e consente all’Italia di presentarsi all’ultimo atto con un risultato di grande valore.

Nell’altra semifinale restano invece fuori due delle formazioni più attese, Germania e Spagna.

Le azzurre: “L’obiettivo era centrare la finale”

Al termine della gara Pagliarini, Hooper, Kaddari e Pavese hanno espresso la propria soddisfazione ai microfoni della Rai.

“Siamo contentissime. L’obiettivo era centrare la finale, aspettiamo solo quello”.

Le otto nazionali qualificate

Oltre all’Italia, nella finale della 4×100 femminile saranno presenti Svizzera, Gran Bretagna, Portogallo, Polonia, Ungheria, Belgio e Irlanda.

La gara che assegnerà le medaglie è in programma questa sera, con le azzurre che arrivano all’appuntamento forti del miglior riscontro cronometrico del turno.