Pentathlon moderno, l’Italia verso i Mondiali 2026: 11 azzurri in raduno a Guiyang

Archiviati gli Europei, la Nazionale prepara la rassegna iridata in programma dal 24 al 30 agosto in Cina. Tra i convocati Malan, Bovenzi e Tognetti. Torna in gruppo anche Cicinelli, che però non gareggerà ai Mondiali.

Archiviati gli Europei, per la Nazionale italiana di pentathlon moderno è già tempo di concentrarsi sui Campionati Mondiali 2026, in programma da lunedì 24 a domenica 30 agosto a Guiyang, in Cina.

Gli azzurri svolgeranno un periodo di allenamento collegiale presso gli impianti dell’Università di Guizhou e dell’Huaxi Lake Park, con l’obiettivo di ambientarsi alle condizioni locali e completare la preparazione in vista dell’appuntamento più importante della stagione.

Undici azzurri in raduno in Cina

Saranno 11 gli atleti coinvolti nel collegiale, sei uomini e cinque donne. Tra i protagonisti figura Giorgio Malan, bronzo olimpico in carica e reduce dal terzo posto conquistato agli Europei di Istanbul.

In gruppo anche Matteo Bovenzi, neo campione del mondo juniores, Giorgio Micheli, Roberto Micheli, Denis Agavriloaie, Aurora Tognetti, Valentina Martinescu, Ludovica Montecchia, Irene Prampolini e Alice Rinaudo.

Torna inoltre ad allenarsi con la Nazionale Matteo Cicinelli, fermo da oltre un anno dopo due operazioni alle spalle. L’azzurro parteciperà al raduno ma non prenderà parte ai Mondiali.

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Lo Giudice: “Dobbiamo ambientarci a fuso, clima e altitudine”

Il direttore tecnico azzurro Ivan Lo Giudice ha spiegato gli obiettivi del periodo di preparazione in Cina.

“L’obiettivo del raduno è ambientarsi in Cina per competere al massimo. Gli atleti dovranno abituarsi al fuso orario ma anche al clima e all’altitudine, visto che saremo a 1.300 metri”.

“Svolgeremo il raduno dove poi saranno montati i campi gara, questo ci permetterà sicuramente di fare la rifinitura in maniera più specifica possibile, allenandoci sul percorso OD, tirando di scherma con atleti delle altre Nazionali e preparandoci nel migliore dei modi in tutte le discipline”.

Mondiali pentathlon, il programma dal 24 al 30 agosto

I Campionati Mondiali scatteranno lunedì 24 agosto con le staffette mono-sesso. Per l’Italia saranno in gara Denis Agavriloaie e Giorgio Micheli tra gli uomini e Aurora Tognetti e Alice Rinaudo tra le donne.

Martedì 25 agosto sarà invece il momento della staffetta mista, con la coppia composta da Giorgio Micheli e Alice Rinaudo.

Le prove individuali cominceranno mercoledì 26 agosto con le qualificazioni maschili. Giovedì 27 toccherà alle qualificazioni femminili, venerdì 28 alle semifinali maschili e sabato 29 a quelle femminili.

La rassegna iridata si concluderà domenica 30 agosto con entrambe le finali individuali.