Il Milan si sta preparando per tornare in campo e per affrontare il Bologna, ma da Milanello non arrivano buone notizie: l’infortunio preoccupa.

Il Milan sta lavorando al seguito di Massimiliano Allegri per ospitare a San Siro – domenica 14 settembre alle 20:45 – il Bologna per la terza giornata di Serie A. Man mano stanno anche rientrando i nazionali, ma a preoccupare ora come ora è un infortunio che si sta rivelando più ostico del previsto. Il forfait per il match contro i rossoblù è quasi certo.

Milan, la preoccupazione cresce: il rossonero continua con il personalizzato

Il Milan sa che contro il Bologna nulla dovrà essere lasciato al caso. Il lavoro con Allegri è perciò intenso, ma a preoccupare resta lo stop di Rafael Leao. Il rossonero ha ancora problemi con il polpaccio dopo l’ elongazione rimediata in Coppa Italia contro il Bari ed è certo del forfait anche per la terza giornata.

Il portoghese sta infatti continuando ad allenarsi a parte dal momento che sente ancora fastidio e Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di forzare la mano sul rientro. Il tecnico spera di riaverlo per la trasferta del 20 settembre contro l’Udinese, ma nulla è ancora certo. Nel frattempo si sta perciò preparando per esordire con la maglia rossonera Nkunku.