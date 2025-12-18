F1, l’ex Ferrari attacca Hamilton: che frecciatina al campione britannico

L’ex pilota della Ferrari bacchetta Lewis Hamilton: c’entra la comunicazione tra il campione britannico e l’ingegnere Riccardo Adami.

Rubens Barrichello ha deciso di intervenire su un tema sempre più centrale in Formula 1: il peso delle comunicazioni via team radio. L’ex pilota brasiliano ha commentato alcuni scambi tra Lewis Hamilton e il suo ingegnere di pista, Riccardo Adami, invitando il sette volte campione del mondo a gestire certe frecciatine lontano dalle trasmissioni pubbliche. Un messaggio chiaro, che arriva in un momento in cui il rapporto tra Hamilton e l’ambiente Ferrari è seguito con grande attenzione da tifosi e addetti ai lavori.

Barrichello punge Hamilton: la frecciatina dell’ex Ferrari

Il rapporto via radio tra Lewis Hamilton e il suo ingegnere di pista Riccardo Adami è passato più volte sotto la lente d’ingrandimento. Alcuni scambi ascoltati in diretta, hanno acceso il dibattito sul tono e sui contenuti delle comunicazioni durante le gare.

Anche nell’ultima tappa mondiale di Abu Dhabi non sono mancati momenti di tensione. Al 44° giro, Hamilton si è rivolto così al suo ingegnere:

“Non ho bisogno che tu mi dia conferme ogni volta. Te lo sto solo dicendo”. Poco dopo è arrivato un altro messaggio diretto: “Basta confermare!”. A fine gara, dopo aver ringraziato la squadra per la stagione insieme senza ricevere risposta, Hamilton è tornato via radio: “Ma hai ricevuto il messaggio? È l’unica volta che non hai risposto…”.

Rubens Barrichello ha parlato apertamente delle comunicazioni radio tra Lewis Hamilton e il suo ingegnere di pista Riccardo Adami. Secondo l’ex pilota, alcuni messaggi trasmessi in diretta finiscono per alimentare tensioni che potrebbero essere risolte lontano dai microfoni.

Sul tema dei team radio, Rubens Barrichello è intervenuto al podcast Flow: “Quello che si può più o meno dire è che il tizio alla radio è un po’ rompiscatole, no? Lewis lancia qualche frecciatina all’ingegnere, ma queste cose si risolvono a porte chiuse. Non via radio. Sai che sono trasmessi e le emozioni sono fuoco…”.