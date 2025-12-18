Weekend di grande calcio su Sky e NOW: Serie A, Premier, Bundesliga e Serie C in diretta

Dal 19 al 22 dicembre programmazione ricchissima su Sky e NOW: la 16ª giornata di Serie A con Juventus-Roma, il calcio internazionale tra Premier League e Bundesliga e l’intero turno di Serie C Sky Wifi, con studi dedicati e copertura totale.

Sarà un weekend densissimo di calcio quello proposto da Sky e NOW tra venerdì 19 e lunedì 22 dicembre, con una programmazione completa che abbraccia Serie A, Premier League, Bundesliga e Serie C. Quattro giorni di dirette, studi, approfondimenti e collegamenti dai campi, per un racconto continuo del calcio italiano e internazionale.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Serie A Enilive 2025/2026 – 16ª giornata

La sedicesima giornata di Serie A si sviluppa tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, con tre gare in co-esclusiva.

Il piatto forte è il big match di sabato sera: Juventus-Roma, secondo scontro diretto stagionale tra big, con grande attenzione anche alle panchine. Ampio pre e postpartita accompagneranno l’evento per tutta la giornata.

Domenica spazio alle altre due gare:

Sassuolo-Torino alle 15

Fiorentina-Cremonese alle 18

Copertura completa con inviati su tutti i campi, studi dedicati e aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e canali social.

Serie A – Programmazione dettagliata

Venerdì 19 dicembre – Studi

Ore 23

Sky Friday Night

Con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Riccardo Montolivo

Sabato 20 dicembre

Ore 20.45

JUVENTUS-ROMA

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, NOW

Telecronaca: Stefano Borghi

Commento: Riccardo Montolivo

Studi

Dalle 14: La Casa dello Sport – Day

Dalle 19.30 e 22.40: Sky Saturday Night

Domenica 21 dicembre

Ore 15

SASSUOLO-TORINO

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

Ore 18

FIORENTINA-CREMONESE

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

Studi

Dalle 12: La Casa dello Sport – Day

Dalle 15.30: Sky Sunday Football

Dalle 20 e 22.40: Sky Calcio Club

Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A

Lunedì

Ore 22.45

L’Originale

Calcio internazionale: Premier League e Bundesliga

Il weekend propone anche il meglio del calcio europeo, con la 17ª giornata di Premier League e la 15ª giornata di Bundesliga.

Premier League – 17ª giornata

Sabato 20 dicembre

13.30: Newcastle-Chelsea

16.00: Manchester City-West Ham | Brighton-Sunderland | Wolverhampton-Brentford | Bournemouth-Burnley

18.30: Tottenham-Liverpool

21.00: Everton-Arsenal | Leeds-Crystal Palace

Domenica 21 dicembre

17.30: Aston Villa-Manchester United

Lunedì 22 dicembre

21.00: Fulham-Nottingham Forest

Tutte le gare in diretta su Sky e NOW, con studi pre e postpartita a cura de La Casa dello Sport Internazionale.

Bundesliga – 15ª giornata

Venerdì 19 dicembre

20.30: Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach

Sabato 20 dicembre

15.30: Amburgo-Eintracht Francoforte

18.30: Lipsia-Bayer Leverkusen

Domenica 21 dicembre

15.30: Mainz-St. Pauli

17.30: Heidenheim-Bayern Monaco

Serie C Sky Wifi 2025/2026 – 19ª giornata

Copertura totale anche per la Serie C, con tutte le partite in diretta su Sky e NOW.

Venerdì 19 dicembre

Audace Cerignola-Benevento

Cosenza-Cavese

Giugliano-Casertana

Sabato 20 dicembre

Ore 14.30: Salernitana-Foggia, Torres-Arezzo, Carpi-Guidonia, Sorrento-AZ Picerno, Albinoleffe-Alcione, Trento-Dolomiti

Ore 17.30: Livorno-Pontedera, Sambenedettese-Vis Pesaro, Pineto-Gubbio, Pro Patria-Renate, Virtus Verona-Lumezzane

Domenica 21 dicembre

Ore 12.30: Bra-Juventus Next Gen, Ascoli-Campobasso

Ore 14.30: Catania-Atalanta U23, Vicenza-Triestina, Latina-Crotone, Pianese-Ternana, Pro Vercelli-Arzignano

Ore 17.30: Lecco-Pergolettese, Perugia-Forlì, Monopoli-Potenza, Giana Erminio-Cittadella, Novara-Ospitaletto

Ore 20.30: Siracusa-Trapani, Casarano-Team Altamura

Lunedì 22 dicembre

Ore 20.30: Union Brescia-Inter U23

Un racconto totale del calcio

Con studi dedicati, inviati su tutti i campi, highlights, live blog e podcast, Sky e NOW offrono una copertura a 360 gradi, rendendo il weekend uno dei più ricchi dell’intera stagione calcistica.