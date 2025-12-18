Dal 19 al 22 dicembre programmazione ricchissima su Sky e NOW: la 16ª giornata di Serie A con Juventus-Roma, il calcio internazionale tra Premier League e Bundesliga e l’intero turno di Serie C Sky Wifi, con studi dedicati e copertura totale.
Sarà un weekend densissimo di calcio quello proposto da Sky e NOW tra venerdì 19 e lunedì 22 dicembre, con una programmazione completa che abbraccia Serie A, Premier League, Bundesliga e Serie C. Quattro giorni di dirette, studi, approfondimenti e collegamenti dai campi, per un racconto continuo del calcio italiano e internazionale.
Serie A Enilive 2025/2026 – 16ª giornata
La sedicesima giornata di Serie A si sviluppa tra sabato 20 e domenica 21 dicembre, con tre gare in co-esclusiva.
Il piatto forte è il big match di sabato sera: Juventus-Roma, secondo scontro diretto stagionale tra big, con grande attenzione anche alle panchine. Ampio pre e postpartita accompagneranno l’evento per tutta la giornata.
Domenica spazio alle altre due gare:
-
Sassuolo-Torino alle 15
-
Fiorentina-Cremonese alle 18
Copertura completa con inviati su tutti i campi, studi dedicati e aggiornamenti continui su Sky Sport 24, SkySport.it e canali social.
Serie A – Programmazione dettagliata
Venerdì 19 dicembre – Studi
-
Ore 23
Sky Friday Night
Con Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Massimo Marianella e Riccardo Montolivo
Sabato 20 dicembre
-
Ore 20.45
JUVENTUS-ROMA
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, NOW
Telecronaca: Stefano Borghi
Commento: Riccardo Montolivo
-
Studi
Dalle 14: La Casa dello Sport – Day
Dalle 19.30 e 22.40: Sky Saturday Night
Domenica 21 dicembre
-
Ore 15
SASSUOLO-TORINO
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
-
Ore 18
FIORENTINA-CREMONESE
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
-
Studi
Dalle 12: La Casa dello Sport – Day
Dalle 15.30: Sky Sunday Football
Dalle 20 e 22.40: Sky Calcio Club
Dalle 20.45: Campo Aperto Serie A
Lunedì
-
Ore 22.45
L’Originale
Calcio internazionale: Premier League e Bundesliga
Il weekend propone anche il meglio del calcio europeo, con la 17ª giornata di Premier League e la 15ª giornata di Bundesliga.
Premier League – 17ª giornata
Sabato 20 dicembre
-
13.30: Newcastle-Chelsea
-
16.00: Manchester City-West Ham | Brighton-Sunderland | Wolverhampton-Brentford | Bournemouth-Burnley
-
18.30: Tottenham-Liverpool
-
21.00: Everton-Arsenal | Leeds-Crystal Palace
Domenica 21 dicembre
-
17.30: Aston Villa-Manchester United
Lunedì 22 dicembre
-
21.00: Fulham-Nottingham Forest
Tutte le gare in diretta su Sky e NOW, con studi pre e postpartita a cura de La Casa dello Sport Internazionale.
Bundesliga – 15ª giornata
Venerdì 19 dicembre
-
20.30: Borussia Dortmund-Borussia Mönchengladbach
Sabato 20 dicembre
-
15.30: Amburgo-Eintracht Francoforte
-
18.30: Lipsia-Bayer Leverkusen
Domenica 21 dicembre
-
15.30: Mainz-St. Pauli
-
17.30: Heidenheim-Bayern Monaco
Serie C Sky Wifi 2025/2026 – 19ª giornata
Copertura totale anche per la Serie C, con tutte le partite in diretta su Sky e NOW.
Venerdì 19 dicembre
-
Audace Cerignola-Benevento
-
Cosenza-Cavese
-
Giugliano-Casertana
Sabato 20 dicembre
-
Ore 14.30: Salernitana-Foggia, Torres-Arezzo, Carpi-Guidonia, Sorrento-AZ Picerno, Albinoleffe-Alcione, Trento-Dolomiti
-
Ore 17.30: Livorno-Pontedera, Sambenedettese-Vis Pesaro, Pineto-Gubbio, Pro Patria-Renate, Virtus Verona-Lumezzane
Domenica 21 dicembre
-
Ore 12.30: Bra-Juventus Next Gen, Ascoli-Campobasso
-
Ore 14.30: Catania-Atalanta U23, Vicenza-Triestina, Latina-Crotone, Pianese-Ternana, Pro Vercelli-Arzignano
-
Ore 17.30: Lecco-Pergolettese, Perugia-Forlì, Monopoli-Potenza, Giana Erminio-Cittadella, Novara-Ospitaletto
-
Ore 20.30: Siracusa-Trapani, Casarano-Team Altamura
Lunedì 22 dicembre
-
Ore 20.30: Union Brescia-Inter U23
Un racconto totale del calcio
Con studi dedicati, inviati su tutti i campi, highlights, live blog e podcast, Sky e NOW offrono una copertura a 360 gradi, rendendo il weekend uno dei più ricchi dell’intera stagione calcistica.