Serie C 2022/2023, cuore Gubbio in 9 non basta: Montevarchi vince in rimonta

Il Montevarchi trema, supera l’imbarazzo della sconfitta sfiorata contro una squadra in doppia inferiorità numerica, ma alla fine batte il Gubbio nella sfida valida per la 20esima giornata del girone B della Serie C 2022/2023. Tre punti fondamentali in ottica salvezza per la formazione di casa, che nel finale ribalta il risultato e si impone per 2-1.

RISULTATI E CLASSIFICHE

Partita che inizia in salita per il Gubbio, costretto a rimanere in dieci già dopo due minuti per l’espulsione del portiere Di Gennaro, che sbaglia il tempo di uscita e deve intervenire con le mani fuori dalla sua area. È quindi il Montevarchi a creare le prime occasioni (si conta una traversa in mischia colpita da Fiumanò), ma in pochi minuti gli ospiti trovano un certo equilibrio in campo, senza quasi far notare l’inferiorità numerica. Inferiorità che però alla mezz’ora diventa doppia: dopo i tentativi di Toscano e Tozzuolo, Portanova entra in ritardo su Kernezo meritandosi il secondo giallo. Sorprendentemente, però, a passare in vantaggio al 41′ è proprio il Gubbio: punizione dalla trequarti, Mazzini sbaglia totalmente l’uscita e apre la via a Redolfi per il colpo di testa a porta sguarnita.

La ripresa si apre con un sostanziale equilibrio in campo, con il Gubbio che sembra anche trovare una certa confidenza con il 4-2-2 a cui è costretto per i due uomini in meno. Ma la pressione del Montevarchi comincia a salire negli ultimi 20′, soprattutto con Cerasani, che trova anche il gol ma in fuorigioco. È Giordani a far esplodere di gioia i tifosi di casa, con due gol in rapida successione: il primo con un diagonale sugli sviluppi di calcio di punizione, il secondo su rigore.