La Nazionale e quel bonus da 300mila euro in caso di qualificazione ai Mondiali: il retroscena

Secondo Repubblica, i giocatori avrebbero valutato una richiesta economica prima della finale playoff persa contro la Bosnia. Gattuso avrebbe invitato il gruppo a concentrarsi solo sul campo.

La richiesta prima della finale playoff

Un bonus da 300mila euro in caso di qualificazione ai Mondiali 2026. È il retroscena riportato da Repubblica sui giorni che hanno preceduto la finale playoff persa dall’Italia contro la Bosnia ai calci di rigore.

Secondo quanto emerso, alcuni giocatori convocati per gli spareggi della rassegna iridata in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico avrebbero valutato la possibilità di avanzare una richiesta economica alla Federazione in caso di accesso alla fase finale del torneo.

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Il ruolo dello staff tecnico

Il primo passo sarebbe stato un confronto informale con lo staff tecnico, prima di presentare un’eventuale richiesta ufficiale.

A quanto risulta, sarebbe stato lo stesso Rino Gattuso – che dopo l’eliminazione ha risolto il proprio contratto con la Nazionale – a invitare i calciatori a lasciar perdere la questione economica, ritenendo la richiesta inopportuna in un momento delicato e sottolineando la necessità di mantenere la concentrazione sugli obiettivi sportivi.

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