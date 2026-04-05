Inter travolgente: 5-2 alla Roma, Lautaro trascina i nerazzurri

La squadra di Chivu domina la 31ª giornata di Serie A con una prova di forza offensiva. Doppietta di Lautaro Martinez, in gol anche Calhanoglu, Thuram e Barella.
Lautaro sblocca subito la gara
L’Inter torna al successo dopo tre giornate e lo fa con una prestazione convincente. I nerazzurri battono 5-2 la Roma nel match valido per la 31ª giornata di Serie A, confermando la propria forza offensiva e allungando in classifica.
La partita si mette subito in discesa per la formazione di Chivu: dopo poco più di un minuto Thuram sfonda sulla destra e serve Lautaro Martinez, che insacca da pochi passi per l’1-0.
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I padroni di casa continuano a spingere e sfiorano il raddoppio ancora con l’argentino, mentre la Roma prova a reagire rendendosi pericolosa con Malen. Il pareggio arriva al 40’, quando Mancini colpisce di testa sugli sviluppi di un cross di Rensch.
Eurogol di Calhanoglu prima dell’intervallo
L’Inter non si scompone e torna subito avanti grazie a una giocata di grande qualità: al 47’ Calhanoglu lascia partire un destro potente dai 30 metri che non lascia scampo al portiere giallorosso.
Il gol dell’2-1 chiude il primo tempo con i nerazzurri di nuovo in controllo della partita.
Ripresa senza storia: tris, poker e cinquina
Nella ripresa l’Inter accelera definitivamente e chiude la partita in pochi minuti. Al 52’ Lautaro firma la doppietta personale, mentre tre minuti più tardi Thuram trova il gol del 4-1.
La Roma accusa il colpo e al 63’ arriva anche la rete di Barella, che torna al gol dopo sei mesi.
Nel finale Pellegrini rende meno pesante il passivo con il 5-2 al 70’, approfittando di un momento di minore intensità da parte dei nerazzurri.
Inter in fuga, Roma ferma al sesto posto
Con questo successo l’Inter sale a quota 72 punti, allungando a +9 sul Milan e a +10 sul Napoli, impegnate nello scontro diretto delle 20.45 allo stadio Maradona.
La Roma resta invece ferma al sesto posto con 54 punti, a tre lunghezze dal Como guidato da Fabregas.
Nel prossimo turno l’Inter affronterà il Como il 12 aprile alle 20.45, mentre la squadra di Gasperini tornerà in campo il 10 aprile alle 20.45 allo stadio Olimpico contro il Pisa.