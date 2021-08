Il Livorno riparte dall’Eccellenza. Società a Toccafondi

by Mattia Zucchiatti 12

Il Livorno ripartirà dall’Eccellenza ufficialmente il 1° ottobre. La nuova società toscana prenderà parte al campionato dilettantistico toscano in deroga e in sovrannumero. La notizia ufficiale è arrivata al sindaco, Luca Salvetti, tramite Pec, dal presidente della Figc, Gabriele Gravina. Paolo Toccafondi, imprenditore pratese, si occuperà del Livorno. “Ha fatto piacere – ha detto il Sindaco Salvetti – verificare che sul tavolo siano arrivate quattro proposte, tutte quante interessanti. Ma quella di Toccafondi ci è parsa quella più in grado per affrontare i tempi stretti nei quali si doveva avviare questa importante sfida. Entro il 24 agosto, infatti, devono pervenire in Federazione tutti gli adempimenti del caso. Poi c’è da fare il mercato, senza perdere altro tempo, al fine di allestire una compagine che possa subito vincere”.