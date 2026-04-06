Guardiola apre a una Nazionale: possibile futuro anche in azzurro?

Dopo il 4-0 del Manchester City sul Liverpool nei quarti di coppa, il tecnico spagnolo non chiude alla prospettiva di allenare una selezione nazionale: tra le ipotesi anche l’Italia, alla ricerca del dopo Gattuso.
Guardiola guarda al futuro
Pep Guardiola apre a una possibile esperienza alla guida di una Nazionale. Dopo la netta vittoria per 4-0 del suo Manchester City contro il Liverpool nei quarti di finale di coppa, il tecnico spagnolo ha parlato del proprio futuro, lasciando intendere di poter intraprendere una nuova sfida lontano dai club.
Le sue parole non sono passate inosservate, soprattutto in Italia, dove la panchina azzurra è al centro delle riflessioni dopo la risoluzione del contratto di Gennaro Gattuso in seguito al mancato raggiungimento dell’obiettivo Mondiale.
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L’ipotesi azzurra
Guardiola non ha fatto riferimenti diretti all’Italia, ma ha lasciato aperta la porta a una nuova esperienza in panchina a livello internazionale.
“Mi piacerebbe lavorare per una Nazionale un giorno”.
Una dichiarazione che rappresenta una possibile apertura verso un percorso diverso rispetto alla lunga carriera nei club, costruita tra Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City.
Il futuro resta tutto da scrivere, ma il nome del tecnico catalano continua a circolare tra le ipotesi per il ruolo di commissario tecnico degli azzurri.