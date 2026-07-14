Francia-Spagna, notte da finale anticipata: in palio c’è New York

Il Mondiale entra nella sua fase decisiva con una semifinale dal peso enorme: Francia-Spagna, in programma questa sera alle 21.00 italiane all’AT&T Stadium di Arlington. La vincente volerà alla finale iridata di domenica a New York, ma la vigila ha già acceso la sfida tra dichiarazioni risposte piccate e un’attesa che va oltre i novanta minuti.

Yamal accende, la Francia risponde

Il clima si è scaldato dopo le parole di Lamine Yamal, convinto che sia la Spagna la quadra da temere. La replica francese non si è fatta attendere. Adrien Rabiot ha chiaro che i Blues non hanno paura di nessuno e che non esiste un piano speciale per fermare il talento del Barcellona, perché l’attenzione dovrà essere rivolta all’intero collettivo spagnolo.

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Anche Jules Koundé, compagno di Yamal al Barça, ha provato ad abbassare i toni, spiegando che quelle parole fanno parte del mondo del giovane talento per caricarsi. Dall’altra parte, Unai Simon ha rilanciato la fiducia della Roja: se la Spagna riuscirà a esprimersi al massimo, secondo il portiere sarà difficilissima da battere. Tra i Francis, però, i pericolo numero uno è Ousmane Dembélé.

Arbitro, ricordo e programma del giorno

La semifinale sarà diretta dal salvadoregno Ivan Barton, arbitro già protagonista nel torneo per l’applicazione severa delle nuove norme disciplinari. Prima del calcio d’inizio sarà osservato minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’attentato di Nizza del 14 luglio 2016.

Nel programma di oggi spazio anche alle qualificazioni di Champions League e Conference League, ma il centro della serata sarà inevitabilmente Francia-Spagna. Una partita che promette tensione, talento e polemiche quanto basta.