World Climbing Series Lead, Chamonix: tutti i piazzamenti finali degli italiani

Gli italiani hanno tenuto duro salita dopo salita a Chamonix: tutti i piazzamenti degli azzurri durante il weekend di World Climbing Series
Si chiude con prestazioni di rilievo la partecipazione italiana alla tappa di Chamonix delle World Climbing Series Lead. Giovanni Placci e Filip Schenk centrano la semifinale, confermandosi tra i migliori specialisti mondiali della difficoltà.
Placci, campione italiano in carica, dimostra un buono stato di forma: dopo aver dominato le qualifiche con un top nella prima via e la presa 29+ nella seconda (settimo posto), in semifinale conclude in decima posizione, sfiorando l’accesso alla finale per soli due piazzamenti.
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Prestazione solida anche per Schenk, vice Campione Italiano e medaglia di bronzo proprio a Chamonix nella scorsa stagione: qualificatosi diciannovesimo con progressioni di 29 e 27+, termina la gara in dodicesima posizione, confermando la propria competitività nel circuito internazionale.
Gli italiani si fermano in semifinale: tutti i piazzamenti
Ernesto Placci è il primo escluso dalla semifinale con un promettente ventiseiesimo posto. Seguono Riccardo Vicentini (37°), Giorgio Tomatis (38°) e Tommaso Lamboglia (44°), quest’ultimo al debutto assoluto nelle World Climbing Series.
Per quanto riguarda le donne, nessuna delle tre azzurre supera le qualificazioni: Savina Nicelli chiude 46ª, Viola Battistella 48ª e Valentina Arnoldi 65ª.
Complessivamente, l’Italia dimostra di avere due atleti di vertice nel panorama mondiale della lead, con Placci e Schenk capaci di lottare stabilmente per le posizioni nobili del circuito. Clicca qui per tutte le informazioni sulla tappa di Chamonix e conoscere i piazzamenti dei migliori atleti di livello internazionale.