Europei U20, l’Italia batte la Turchia: la classifica del girone A

L’Italia non fallisce l’appuntamento con la vittoria nel Girone A degli Europei Under 20: la classifica finale

L’Italbasket Under 20 si desta e può sorridere in chiusura del girone agli Europei di categoria in corso a Lubiana, in Slovenia. La nazionale azzurra, campione in carica, reagisce con orgoglio dopo due sconfitte consecutive contro Germania e Francia, conquistando una vittoria fondamentale nell’ultima partita del girone A.

Sul campo, gli azzurri riescono a ribaltare la Turchia con il punteggio di 70-67, al termine di una contesa combattuta per quasi quaranta minuti, nonostante un primo quarto iniziale molto complicato.

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Grazie a questo successo, l’Italia chiude il girone al quarto posto, posizione determinata dalla differenza canestri, e centra l’accesso alla fase a eliminazione diretta. Negli ottavi di finale, la sfida sarà contro la Lettonia, terza classificata nel gruppo B, per tentare di difendere il titolo conquistato nella precedente edizione.

La vittoria dell’Italia contro la Turchia

Protagonisti assoluti della rimonta sono stati Achille Lonati e Theo Airhienbuwa, autori di una prestazione stellare con 20 punti a testa. Fondamentali anche i contributi di Stefano Trucchetti, autore di 13 punti, e di Matteo Accorsi, che aggiunge 10 punti al bottino della squadra.

Dall’altra parte, la Turchia ha lottato fino all’ultimo possesso, trascinata dalla doppia doppia sfiorata di Kaan Onar (17 punti e 8 rimbalzi), dai 13 punti di Omer Kutluay e dall’ottima prova sotto canestro di Salih Altuntas (12 punti e 14 rimbalzi).

Tuttavia, la tenacia e la maggiore lucidità nei momenti decisivi hanno premiato gli azzurri, che ora guardano ai playoff con rinnovata fiducia e con l’obiettivo di confermare il proprio valore sul palcoscenico continentale.