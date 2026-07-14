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Ciclismo

Tour de France, ripartenza col botto: sette GPM verso Le Lioran

Lorenzo De Angelis
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Tour de France
Belgian Remco Evenepoel of Soudal Quick-Step, Slovenian Tadej Pogacar of UAE Team Emirates, Danish Jonas Vingegaard of Team Visma-Lease a Bike and US Matteo Jorgenson of Team Visma-Lease a Bike pictured in action during stage 15 of the 2024 Tour de France cycling race, from Loudenvielle to Plateau de Beille, France (107,7 km), on Sunday 14 July 2024. The 111th edition of the Tour de France starts on Saturday 29 June and will finish in Nice, France on 21 July. BELGA PHOTO JASPER JACOBS (Photo by JASPER JACOBS/Belga/Sipa USA)

Dopo il primo giorno di riposo, il Tour de France 2026 riparte subito con una tappa tutt’altro che morbida. La decima frazione, Aurillac-Le Lioran, propone 166,6 chilometri nel Massiccio Centrale e ben sette Gran Premi della Montagna. Una giornata da Bastiglia, quindi potenzialmente anche animata dagli attaccanti francesi, ma soprattutto una tappa che può creare nuove scosse in classifica generale.

Percorso duro, finale esplosivo

Il tacciato non lascia molto spazio al recupero. Dopo il traguardo volante di Lacapelle-del-Fraisse, la corsa entrerà nella parte più selettiva con una sequenza continua di salite: Cote de Pailherols, Col de la Griffoul, Col de Prat de Bout, Cote de Murat, poi il blocco decisivo con Puy Mary-Pas de Peyrol, Col de Pertus e Col de Font de Cere. 

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Il punto chiave potrebbe essere proprio il finale: il Puy Mary misura 7,8 km al 6%, il Col de Font de Cere è più breve ma cattivo, 4,4 km all’8,5%, mentre il Col de Font de Cere arriva a pochi chilometri dal traguardo con 3,1km al 5,8%. Non è il classico arrivo in salita lunghissimo, ma una tappa nervosa, piena di trappole.

Favoriti e dove seguirla

La giornata sembra ideale per una fuga di qualità, ma gli uomini di classifica dovranno restare attentissimi. Tadej Pogacar, già in maglia gialla, può controllare, mentre Jonas Vingegaard potrebbe cercare un terreno adatto per mettere pressione. Occhio anche a corridori come Remco Evenepoel, Isaac Del Toro, Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipowitx e Lenny Martinez, profili che in un finale così possono fare male.

Pogacar

Tadej Pogacar (IPA Agency) – sportface.it

Partenza prevista alle 13.00, arrivo intorno alle 17.02. Diretta su Rai 2 e sulle piattaforme Eurosport/Discovery +.

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