Francia-Inghilterra 4-6: terzo posto a Tuchel, Mbappè capocannoniere (anche all-time)

L’Inghilterra vince la finale per il 3° posto battendo la Francia 6-4 in una partita decisamente inusuale. Kylian Mbappé firma l’ennesimo record assoluto, ma la formazione britannica si prende il podio.

Pioggia di gol a Miami: l’Inghilterra supera la Francia 6-4 e conquista il 3° posto Mondiale

L’Inghilterra domina il primo primo tempo a Miami che si chiude sul netto 4-0 in favore della nazionale britannica.

La nazionale francese inizia la partita con tante riserve ed una difesa “allegramente” alta, rovinando in gran parte l’ultima panchina del tecnico Didier Deschamps. L’allenatore lascia infatti la sua nazionale dopo 14 anni di incarico e la vittoria mondiale del 2018. Nella Nazionale dei tre leoni, invece, Thomas Tuchel decide di escludere Harry Kane.

La squadra inglese sblocca il punteggio già al minuto 3 con Declan Rice, promosso capitano per l’occasione. Il centrocampista intercetta la sfera a metà campo e si invola verso l’area per battere il portiere avversario. Poco dopo, lo stesso Rice serve l’assist per il colpo di testa vincente di Ezri Konsa. Prima della fine della frazione iniziale, Bukayo Saka realizza una doppietta che chiude virtualmente i giochi, nonostante diverse parate di Mike Maignan che evitano un passivo ancora peggiore.

Nella ripresa l’allenatore transalpino corre ai ripari e manda in campo i titolari Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Dayot Upamecano e Lucas Digne. A quel punto la Francia inizia a macinare gioco. Kylian Mbappé si scatena e mette a segno una doppietta. La partita si riapre grazie alla rete di Barcola, ma a nulla serve perchè nel finale Saka trasforma un il calcio di rigore che ristabilisce le distanze.

Solo nel recupero Dembélé segna il 5-4 riaprendo i giochi. Prima dell’ingresso di Jude Bellingham, fuori per dissidi tecnici, che fissa il punteggio sul definitivo 6-4, diventando con 7 reti totali il miglior marcatore britannico in 1 singola edizione.

Francia, Mbappè scarpa d’oro in attesa di Messi

La Francia si consola con il record di Mbappé. L’attaccante con 22 gol è il miglior marcatore di sempre al Mondiale, di tutti i tempi. Con i due gol il capitano tocca quota 10 reti nel torneo prendesi anche la Scarpa d’Oro della competeizione. Così facendo supera doppiamente Lionel Messi, fermo a 8 reti attuali e 21 globali, anche se l’argentino giocherà la finalissima di stasera contro la Spagna.

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