Europei U18 Rieti, D’Alessandro oro nella marcia: bronzo per Carissimi

Doppia medaglia azzurra nei 5000 metri di marcia su pista: trionfo per l’abruzzese in 22:58.95, terzo posto per la lombarda. Italia a quota cinque podi nella rassegna.

La marcia regala un’altra giornata da ricordare all’Italia agli Europei U18 di atletica a Rieti. Nei 5000 metri su pista femminili, Rebecca D’Alessandro ha conquistato la medaglia d’oro con il tempo di 22:58.95, mentre Caterina Carissimi ha chiuso al terzo posto in 23:21.37.

Con questa doppietta, il bottino azzurro nella rassegna continentale sale provvisoriamente a cinque medaglie: due ori, due argenti e un bronzo.

Europei U18 Rieti, D’Alessandro campionessa europea

Rebecca D’Alessandro ha costruito il suo successo con una prova di grande personalità.

La marciatrice abruzzese della Polisportiva Tethys Chieti, che compirà 17 anni tra dieci giorni, ha piazzato il break decisivo a due chilometri dal traguardo, con parziali di 4:31 e 4:30 che l’hanno resa imprendibile per tutte le avversarie.

Un trionfo che arriva due anni dopo l’oro conquistato a Banská Bystrica da Serena Di Fabio, amica e compagna di allenamento di D’Alessandro, tra le prime ad abbracciarla dopo il traguardo.

D’Alessandro: “Non ci credo ancora”

“Una esperienza straordinaria, non ci credo ancora”, ha dichiarato D’Alessandro dopo il successo.

“Quest’oro è arrivato grazie a molte persone, in particolare al mio allenatore Nicola Piro, che ha creduto in me sin dall’inizio. Nei primi anni di marcia arrivavo sempre ultima, ma lui ha sempre pensato che potessi farcela”.

Poi i ringraziamenti alla famiglia e al gruppo di allenamento: “Voglio dire grazie a mia madre, mio padre, mia nonna e ai miei compagni, a partire da Serena Di Fabio che è stata la mia ispirazione. Non tutti ce l’hanno e io ho questo privilegio”.

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Carissimi bronzo nei 5000 di marcia

Grande prova anche per Caterina Carissimi, terza in 23:21.37.

La lombarda dell’Atletica Brescia 1950 ha lottato fino all’ultimo giro con la spagnola Paula Elvira, poi seconda in 23:18.98.

Per Carissimi, al primo anno di categoria e alla prima maglia azzurra, arriva una medaglia di grande valore.

Carissimi: “Vedere le medaglie degli altri mi ha gasato”

“Prima maglia azzurra, primo anno di categoria: sono davvero contenta”, ha commentato Carissimi.

L’azzurra ha raccontato di aver vissuto l’attesa della gara con grande tensione: “Gareggiare l’ultimo giorno mi sembrava un peso, volevo subito togliere il dente. Vedere Kelly, Davide e Antony riuscire a vincere medaglie in questo stadio mi ha gasato moltissimo”.

Carissimi ha poi ringraziato chi l’ha accompagnata nel suo percorso, dagli allenatori Andrea Previtali e Massimiliano Cortinovis alla Scanzorosciate, sua prima società, fino all’Atletica Brescia.

Staffette azzurre in finale

Buone notizie anche dalle staffette a distanze crescenti.

La squadra maschile composta da Lorenzo Cappellini, Matteo Bortolus, Edoardo Petriaggi e Thomas Nencini ha centrato la qualificazione diretta alla finale, vincendo la propria batteria in 1:54.34 davanti a Irlanda e Ungheria. Il tempo vale il settimo crono complessivo, con il miglior riferimento firmato dalla Repubblica Ceca in 1:52.11.

In finale anche la staffetta femminile, con Kelly Doualla di nuovo in pista dopo l’oro nei 100 metri. Le azzurre hanno ottenuto il ripescaggio con 2:08.55, secondo posto nella terza batteria e quinto tempo complessivo. Il quartetto era composto da Giorgia Castiglione, Kelly Doualla, Elisa Calzolari e Carolina Salvatore.

Europei U18 Rieti, dove vedere le gare

Il programma pomeridiano degli Europei U18 di Rieti sarà trasmesso oggi in diretta tv su RaiSport dalle 15.55 alle 19.40.

Le sessioni mattutine sono disponibili in diretta streaming su Eurovision Sport.