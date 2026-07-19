NBT 3×3 Napoli, oggi le fasi finali senior in diretta su Sportface TV

Dopo la prima giornata di ieri alla Rotonda Armando Diaz, oggi domenica 19 luglio il torneo entra nel vivo con gironi, semifinali, finali e premiazioni: diretta dalle 17 su Sportface TV, disponibile anche su Prime Video e Samsung TV.

Il grande basket 3×3 torna protagonista oggi, domenica 19 luglio, alla Rotonda Armando Diaz di Napoli con la giornata decisiva dell’NBT 3×3 2026.

Dopo la prima parte dell’evento disputata ieri, sabato 18 luglio, con l’inaugurazione del village, le attività libere e le finali regionali FIP giovanili, oggi il campo centrale ospita la fase senior con gironi, semifinali, finali e premiazioni.

Le fasi finali saranno trasmesse in diretta dalle ore 17 su Sportface TV al seguente LINK. Come indicato nella grafica ufficiale, la diretta sarà disponibile anche su Prime Video e Samsung TV.

NBT 3×3 Napoli, oggi le finali in diretta su Sportface TV

L’appuntamento principale è fissato per oggi pomeriggio, con le fasi finali senior in programma dalle ore 17.

La diretta su Sportface TV permetterà agli appassionati di seguire il momento più atteso dell’NBT 3×3, evento che sta trasformando il lungomare di Napoli in un vero e proprio Urban Basketball Festival.

Il torneo è a ingresso gratuito e si svolge in una delle location più iconiche della città, tra sport, spettacolo, intrattenimento e partecipazione del pubblico.

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Diretta anche su Prime Video e Samsung TV

Oltre che sulla piattaforma OTT Sportface TV, le fasi finali senior dell’NBT 3×3 saranno disponibili anche su Prime Video e Samsung TV.

Una copertura pensata per ampliare la visibilità dell’evento e portare il basket 3×3 napoletano anche a chi non potrà essere presente alla Rotonda Diaz.

Il link per seguire la diretta su Sportface TV è: https://tv.sportface.it/collections/c0c05d80-612b-4d29-8819-c13e39a7e5de.

Napoli capitale del basket urbano

L’NBT 3×3 è una Tappa TOP del Circuito Élite Estathé 3×3 Italia, circuito ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro dedicato al basket 3×3.

L’evento è inserito nel calendario di “Napoli Capitale Europea dello Sport 2026” ed è organizzato da Naples Ball Tribe, Napoli Basket Academy e Mosaiko Enterprise.

Il village allestito alla Rotonda Armando Diaz ospita campo centrale 3×3, area hospitality, stand partner e sponsor, DJ set, animazione, attività per il pubblico e premiazioni.

Ieri la prima giornata, oggi il clou

La giornata di ieri ha aperto il weekend con l’inaugurazione del village, le attività libere e le finali regionali FIP giovanili.

Oggi, domenica 19 luglio, il torneo entra nella sua fase più attesa: spazio alla categoria senior, alla fase a gironi, alle semifinali, alle finali e alle premiazioni.

La categoria Top rappresenta il livello massimo dell’evento e vede in campo giocatori provenienti dai principali campionati italiani.

Le parole degli organizzatori

“Portare a Napoli una Tappa TOP del Circuito Élite Estathé 3×3 Italia è motivo di grande orgoglio. L’NBT 3×3 è molto più di un torneo: è un evento che unisce sport, giovani e territorio, valorizzando uno dei luoghi più belli della città”, ha sottolineato Giuseppe Mango, presidente di Naples Ball Tribe.

“Per ALCOTT lo sport non rappresenta soltanto la competizione, ma un’esperienza collettiva, un linguaggio universale e un modo di vivere il presente”, hanno aggiunto Salvatore e Francesco Colella, amministratori delegati di Capri Group, Main Sponsor attraverso il marchio ALCOTT.

Ferrante: “Sport, partecipazione e inclusione”

Per l’assessora allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, Emanuela Ferrante, l’NBT 3×3 rappresenta pienamente lo spirito di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026.

“Uno sport che esce dai luoghi tradizionali, incontra la città e diventa occasione di partecipazione, inclusione e aggregazione”, ha dichiarato.

Ferrante ha sottolineato anche il valore della location: il lungomare diventa un grande villaggio sportivo aperto a cittadini, famiglie e visitatori, confermando la capacità di Napoli di attrarre eventi di rilievo nazionale.

Come seguire l’NBT 3×3 in diretta

NBT 3×3 2026

Rotonda Armando Diaz, Napoli

Domenica 19 luglio

Fasi finali senior dalle ore 17

Diretta: Sportface TV

Disponibile anche su Prime Video e Samsung TV

Link: https://tv.sportface.it/collections/c0c05d80-612b-4d29-8819-c13e39a7e5de