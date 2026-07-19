Giro della Valle d’Aosta: ultima tappa Breuil-Cervinia, ancora salite in diretta su SportfaceTV

Il Giro della Valle d’Aosta edizione numero 62 si conclude oggi con la sua decisiva tappa, coprendo 93,6 chilometri dalla partenza di Valtournenche fino all’arrivo in quota di Breuil-Cervinia.
Il profilo altimetrico e il tracciato
La frazione odierna offre un percorso alpino severo, come dalla grafica. I ciclisti partono a 1527 metri di altitudine da Valtournenche, sotto il campanile bianco della chiesa del paese, dove le lapidi storiche ricordano il coraggio e la professionalità delle guide alpine locali.
Dopo il chilometro 0, situato ad Antey-Saint-André alle ore 11:00, il gruppo supera velocemente i centri di Chatillon e Nus. La corsa entra poi nel vivo sulle ripide ascese.
Gli atleti affrontano i Gran Premi della Montagna di Verrayes al chilometro 43,1, di Champlong al chilometro 61,8 e del Col Saint Pantaleon al chilometro 65,6. L’atto conclusivo è la lunga scalata verso Breuil-Cervinia, rinomata località turistica internazionale sorta a 2000 metri di quota all’inizio del secolo scorso in un’ampia conca.
La trasmissione in diretta sul canale YouTube ufficiale, realizzata insieme a SportFace, inizia alle ore 13:00, mentre il traguardo sarà tagliato dai corridori dopo le ore 15:00.
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La sfida per la classifica generale: Bravo dovrà difendersi
Dopo 312,900 chilometri, percorsi alla media di 36,069 chilometri orari, il primato in classifica appartiene a Henrique Ribeiro Bravo. Il corridore del Soudal Quick-Step Devo Team veste la maglia gialla generale e la maglia blu dei punti.
Ma la generale rimane ancora aperta. Mateo Pablo Ramirez Torres insegue a soli 26 secondi. Ancora in corsa anche Maximilian Bock al 3o posto a 1 minuto e 02 secondi. Niels Driesen a 2 minuti e 41 secondi e Kevin Biehl a 3 minuti e 14 secondi hanno ancora speranze di podio.
La classifica dei primi 10 comprende Gustave Blanc a 3 minuti e 58 secondi, Kasper Tobias Borremans a 4 minuti e 07 secondi, Gauthier Servranckx a 6 minuti e 42 secondi, Tommaso Bosio a 6 minuti e 47 secondi ed il nostro Alessandro Cattani a 7 minuti e 05 secondi.
Per quanto rigurda le varie maglie, nulla è ancora deciso, Le altre classifiche premiano ad oggi Borremans con la divisa a pois, Blanc con la maglia bianca Under 20 e Marc Zafra Coronellas con la casacca rossa degli sprint.