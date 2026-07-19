Europei U18 Rieti, Doualla torna in pista: staffetta femminile in finale

Dopo l’oro nei 100 metri, Kelly Doualla contribuisce alla qualificazione azzurra nella staffetta a distanze crescenti. Italia ripescata con il quinto tempo complessivo.
Kelly Doualla torna protagonista agli Europei U18 di atletica a Rieti. Dopo il titolo europeo conquistato nei 100 metri, la giovane azzurra è scesa di nuovo in pista con la staffetta femminile a distanze crescenti, contribuendo alla qualificazione dell’Italia alla finale.
Il quartetto azzurro ha centrato l’obiettivo con il tempo di ripescaggio di 2:08.55, chiudendo al secondo posto nella terza batteria e ottenendo il quinto crono complessivo.
Europei U18 Rieti, Doualla con la staffetta femminile
La staffetta a distanze crescenti prevede frazioni da 100, 200, 300 e 400 metri.
L’Italia ha schierato Giorgia Castiglione dell’Atletica Spezia Duferco in prima frazione, Kelly Doualla del Cus Pro Patria Milano in seconda, impegnata quindi nei 200 metri, Elisa Calzolari della Safatletica in terza e Carolina Salvatore dell’Acsi Atletica Campidoglio in quarta.
Una formazione giovane e ambiziosa, che ha saputo conquistare un posto nella finale del pomeriggio.
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Italia ripescata con il quinto tempo
Le azzurre hanno chiuso la propria batteria in seconda posizione, facendo segnare 2:08.55.
Il crono è bastato per entrare in finale tramite ripescaggio, con il quinto tempo complessivo del turno.
Il miglior riferimento delle batterie è stato firmato dalla Repubblica Ceca, attuale leader con 2:07.62.
Doualla ancora al centro della scena
Per Kelly Doualla si tratta di un nuovo appuntamento importante dopo l’oro individuale nei 100 metri.
La velocista azzurra torna così a respirare l’atmosfera delle finali davanti al pubblico dello stadio Guidobaldi, in una rassegna che l’ha già vista tra le grandi protagoniste della squadra italiana.
Finale nel programma pomeridiano
La finale della staffetta femminile a distanze crescenti è in programma nella sessione pomeridiana degli Europei U18 di Rieti.
Le gare saranno trasmesse oggi in diretta tv su RaiSport dalle 15.55 alle 19.40.