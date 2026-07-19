VNL, Italia alle Finals: Cuba battuta 3-1 in rimonta a Osaka

Gli azzurri di De Giorgi superano Cuba nella quarta uscita della Pool 9 e conquistano il pass per la fase finale di Ningbo, in programma dal 29 luglio al 2 agosto.

L’Italia conquista il pass per le Finals della Volleyball Nations League 2026. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi hanno battuto Cuba 3-1 nella quarta uscita della Pool 9 di Osaka, centrando la qualificazione alla fase finale in programma a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto.

Dopo il ko all’esordio contro il Giappone padrone di casa e le vittorie contro Belgio e Argentina, la Nazionale ha completato il percorso giapponese superando Cuba in rimonta con i parziali di 17-25, 25-19, 25-21, 25-17.

VNL, Italia-Cuba 3-1

La partita era cominciata in salita per gli azzurri, costretti a cedere il primo set 25-17.

Dal secondo parziale, però, l’Italia ha cambiato ritmo, ritrovando ordine, tecnica e lucidità nei momenti decisivi.

Gli azzurri hanno pareggiato i conti vincendo il secondo set 25-19, poi hanno completato il sorpasso nel terzo con il 25-21.

Nel quarto parziale la squadra di De Giorgi ha preso definitivamente il controllo del match, chiudendo 25-17 e conquistando una vittoria pesantissima.

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Italia alle Finals di Ningbo

Con il successo su Cuba, l’Italia sale a otto vittorie e 26 punti, portandosi momentaneamente al quarto posto della classifica generale.

Al termine di tutte le partite della fase preliminare sarà definita la graduatoria finale, utile per stabilire gli abbinamenti dei quarti di finale delle Finals in Cina.

De Giorgi ritrova un gruppo in crescita

La vittoria contro Cuba conferma la crescita del gruppo azzurro, che si è ritrovato al completo soltanto da due settimane.

Un successo arrivato con testa e qualità tecnica, soprattutto dopo un primo set complicato. L’Italia ha saputo reagire, restando dentro la partita e alzando il livello nei momenti chiave.

Un segnale importante in vista del rush finale di Ningbo, dove gli azzurri proveranno a giocarsi le proprie chance contro le migliori nazionali della VNL.

Il cammino dell’Italia nella Pool 9

L’Italia aveva iniziato la Pool 9 di Osaka con la sconfitta contro il Giappone.

Poi sono arrivati il riscatto contro il Belgio, la vittoria netta sull’Argentina e il successo in rimonta contro Cuba, risultato che vale la qualificazione alle Finals.